Сотрудник аэропорта раскрыл "секрет" мойки самолетов

Сотрудник аэропорта раскрыл в сети правду о процессе наружной мойки пассажирских самолетов.

Соответствующая дискуссия развернулась на форуме Reddit, пишет Daily Express.

"Иногда мы моем исключительно хвостовую часть воздушного судна, вместо того, чтобы обработать его полностью. Носовая часть же не грязная, зачем ее мыть?" – признался представитель неизвестной авиакомпании.

По его словам, регулярная и гораздо более тщательная чистка, как правило, проводится внутри, в салонах лайнеров, а некоторые наружные элементы не подлежат такому частому воздействию.

Отмечается, что чистота самолета снаружи не влияет на риски распространения и передачи инфекций среди пассажиров на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты дали простую инструкцию, как обеспечить безопасность вещей в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.