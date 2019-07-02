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"Сотрудничество с КГБ - не грех": Филарет признался в связях со спецслужбами

1.3тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что священники могут сотрудничать со спецслужбами.

В интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook, он заявил, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него.

"Сотрудничество с КГБ - не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть... Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - заявил почетный патриарх ПЦУ.

Филарет в КГБ

Филарет в КГБ

Он рассказал, что в советское время Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

"В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть", - сказал Филарет.

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Он также добавил, что у всех епископов ПЦУ есть контакты со Службой безопасности, но "такой зависимости, которая была во времена СССР, нет". "Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать", - пояснил Филарет.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения...", - вспомнил Филарет.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Теги
ПЦУСБУ
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Grich Lara
Grich Lara
Ось це вже «вище криші»,що співпраця з КГБ і віра в Христа мають щось спільне,це могла придумати тільки людина,яка не вірить,як то казали,ні в Бога,ні в чорта,оправдувати свою людську нікчемність таким чином,ще можна було б зрозуміти,але хвалитися тим,що так вони нібито спасали церкву,більшого блюзнірства і не придумати,Господи спаси нас від таких пастирів,яка давно продали свою душу нечистому,але продовжують занапащати свою паству
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Serov Oleg
Serov Oleg
Grich Lara, ты,нормальный язык знаешь?хоть какой-то?
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