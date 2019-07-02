"Сотрудничество с КГБ - не грех": Филарет признался в связях со спецслужбами

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что священники могут сотрудничать со спецслужбами.

В интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на странице телеканала ZIK в Facebook, он заявил, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него.

"Сотрудничество с КГБ - не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть... Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - заявил почетный патриарх ПЦУ.

Филарет в КГБ

Он рассказал, что в советское время Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

"В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть", - сказал Филарет.

Он также добавил, что у всех епископов ПЦУ есть контакты со Службой безопасности, но "такой зависимости, которая была во времена СССР, нет". "Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать", - пояснил Филарет.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения...", - вспомнил Филарет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".

Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.

"Собор" Филарета состоялся 20 июня. Православная церковь Украины заявила, что не признает его, назвав решения никчемными в юридическом и каноническом плане.

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