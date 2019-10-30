"Состояние критическое": скандал с приютом "Світанок" получил продолжение

Скандал в одесском приюте "Світанок" набирает обороты. В дело уже вмешался новый глава области Максим Куцый, а областная служба по вопросам детей начала проверку.

По их данным, состояние детей в приюте действительно является критическим. Об этом сообщает ВВС Украина. Проверка нашла нарушения в условиях содержании детей – в общих пространствах не было камер наблюдения, а на окнах были установлены решетки.

"Они определили состояние детей как критическое и такое, что требует кризисного вмешательства", – говорится в сообщении.

Тем временем, дети продолжают рассказывать о зверствах со стороны воспитателей в учреждении и сбегают из приюта. Только за последний месяц из "Світанка" сбегали семеро детей. Одна из них даже пыталась покончить с собой.

Бывшая воспитанница приюта Екатерина Букалова рассказала, что детей там унижают морально, а также бьют.

"Мне страшно даже вспоминать, что творилось при мне в приюте. Я когда выпустилась из приюта, мне тогда было 15 лет, очень боялась говорить кому-то, что творилось", – рассказала она.

"Перед тем, как приезжала проверка, нам давали все новое. Говорили ничего лишнего не говорить и здороваться. Если спросят, сказать, что нам здесь хорошо. Нас всегда предупреждали, что вам никто не поверит, потому что вы дети, а дети в своем возрасте много фантазируют", - добавила девушка.

В Центре социально-психологической реабилитации детей опровергли информацию о применении насилия.

Глава центра Маргарита Пичугова считает, что дети бегут из приюта, потому как привыкли к такому образу жизни.

15-летний воспитанник центра Дмитрий также сообщил журналистам, что в приюти их никто не бьет.

"То, что там говорили об охране, что они приезжают и бьют - ложь. Они очень хорошие. С некоторыми даже в соцсетях поддерживаем связь. Они проводили с нами беседы, но не били", – рассказывает воспитанник.

Председатель Одесской ОГА Куцый в свою очередь пообещал, что все причастные к насилию над детьми со "Світанка" будут наказаны.

"Сейчас я лично занимаюсь вопросом детей из центра социально-психологической реабилитации", – пригрозил чиновник.

Скандал с приютом "Світанок" получил продолжение ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Світанок".

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