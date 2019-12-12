"Сошел с ума от ужаса!" Украинский воин сделал откровенное признание о войне на Донбассе

Командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ Сергей Варакин признался, что не понимает тех своих друзей, которые говорят, что "устали от войны". Он ждет от нее только победы и, наверное, поэтому за все года пребывания в зоне боевых действий на Донбассе ни разу не был в отпуске.

Он служит в армии еще с мая 2015 года, а до этого – с марта 2014-го – был волонтером: на восток ехал с помощью для военных, обратно – с телами погибших. Его историей поделился фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Самым тяжелым было возить погибших парней домой. Лето, жара, в твоей машине цинк, тело разлагается… Этот сладкий запах во рту я никогда не забуду. Ты привозишь его домой, выходит мама, кричит в истерике. Она не хочет принять, что ты привез ей "это", потому что иногда это был цинк с целым телом, а иногда – коробка размером с обувную, где находились останки, которые смогли собрать. И она говорит: "Это не мой сын, забирайте и увозите назад, я отдавала вам его живого", – вспоминает боец начало войны.

Сергей Варакин Facebook/Вернись живым

По его словам, тогда погибших было много. Иногда из днепропетровского госпиталя их вывозили волонтерам прямо на трассу. Но машин не хватало. И те времена, признается он, были настоящим дурдомом.

"Но мы не думали: "А почему мы?". На это не было времени. Когда в 2014 году ты попадаешь на "передок" – это драйв. Но потом, когда увидел, что такое война, понял, что можешь умереть в любой момент, это уже перерастает в адреналин. И этого начинает не хватать. Ты мчишься домой только с одной мыслью: "Побыстрее взять помощь ребятам и вернуться обратно". А потом осознаешь, что тебе этого мало – ты хочешь идти воевать", – рассказывает Варакин.

Он отметил, что говорить о войне ему не особо хочется. Многого уже не может и вспомнить, при этом, сознается, некоторые моменты останутся в памяти надолго. Он вспомнил такой случай в 2014 году, когда противник обстрелял колонну украинских военных, в результате чего погибло много бойцов, было уничтожено 15-16 единиц техники.

"Спаслись двое – подполковник, седовласый мужик, а также молодой боец. Они проползли три дня. А мы, волонтеры, ехали на Веселую Гору. И этот парень, который спасся, сидел и просто молчал. Таких огромных глаз еще никогда не видел, в них было столько ужаса, страха, удивления, что он остался жив. А потом я узнал, что он сошел с ума… Знал достойных ребят, которые попадали в дурдом, кто-то спивался, некоторые подсаживались на наркотики", – привел пример командир.

Варакин подчеркнул, что война действительно меняет людей: "Мы все стали циниками". Но об этом он не жалеет. Будучи волонтером, конечно, сильно пропускал все через себя, а сейчас это "уже притупилось".

"За время войны я стал очень спокойным. Раньше был вспыльчивым, но, когда ты пять раз за день можешь погибнуть, все переоцениваешь и думаешь: какой дурак, есть вещи намного важнее, а жизнь прекрасна", – добавил воин.

Также признался, что никогда не мог найти ответ на вопрос: что будет делать, когда закончится война.

"Сейчас меня беспокоит только моя семья (это мое подразделение), которой нужно помогать, обучать, доставать все, что им необходимо. Я не могу бросить всех этих ребят, даже в мыслях у меня такого не было", – продолжил он.

Именно это – одна из причин, почему с 2016 года Сергей Варакин не был в отпуске.

"Как, если мои ребята тут? Я вообще редко бываю дома. Там почти все мои бывшие друзья – "уставшие от войны". У меня УБД уже три года, и я им пользовался только два раза. Потому что мне ничего не нужно – у меня все есть. Только победа", – подытожил украинский воин.

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