Сорвало с якоря: в Одессе судно попало в страшную ловушку из-за шторма

Из-за сильного шторма неподалеку Одессы 21 ноября сорвало с якоря в акватории порта "Южный" и унесло в море сухогруз "Делфи", следовавший под флагом Молдовы.

Судно село на мель. Ему на помощь вышел большой частный буксир "Австралия", однако спасательной операции препятствует непогода. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что на борту находятся не менее 15 человек. У танкера не работает двигатель, в то же время его продолжает относить к Ланжерону.

Молдавское судно Делфи

По данным издания, пока точно не известно, что именно случилось с "Дельфи". Спасательные катера все еще пытаются подойти к нему, чтобы снять экипаж. Однако этому мешают шквальные порывы ветра 20-25 м/с и волны, достигающие 2,3 метра в высоту.

Вскоре стало известно, что молдавский танкер сел на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Кроме этого, люди, которые находились на борту, отказались от эвакуации.

Сухогруз "Делфи" сорвало с якоря в акватории порта "Южный" и унесло в море dumskaya.net

А по состоянию на 2:36 22 ноября сообщалось, что "Австралия" так и не смогла подойти к "Дельфи". По словам моряков, в бункеровщика закончилось топливо, он остается на мели и его удерживает якорь. Спасательную же операцию пообещали восстановить утром.

Кроме этого, в заливе продолжают работать катера Морской поисково-спасательной службы. Из порта "Южного" на помощь вышел и мощный буксир "Иванов". Экипаж "Австралии" при этом до сих пор пытается снять с молдавского танкера людей.

Справка: длина "Дельфи" составляет 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение – примерно 1600 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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