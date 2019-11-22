Сорвало с якоря: в Одессе судно попало в страшную ловушку из-за шторма

Из-за сильного шторма неподалеку Одессы 21 ноября сорвало с якоря в акватории порта "Южный" и унесло в море сухогруз "Делфи", следовавший под флагом Молдовы.
Судно село на мель. Ему на помощь вышел большой частный буксир "Австралия", однако спасательной операции препятствует непогода. Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что на борту находятся не менее 15 человек. У танкера не работает двигатель, в то же время его продолжает относить к Ланжерону.
Молдавское судно Делфи
По данным издания, пока точно не известно, что именно случилось с "Дельфи". Спасательные катера все еще пытаются подойти к нему, чтобы снять экипаж. Однако этому мешают шквальные порывы ветра 20-25 м/с и волны, достигающие 2,3 метра в высоту.
Вскоре стало известно, что молдавский танкер сел на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Кроме этого, люди, которые находились на борту, отказались от эвакуации.
Сухогруз "Делфи" сорвало с якоря в акватории порта "Южный" и унесло в море
dumskaya.net
А по состоянию на 2:36 22 ноября сообщалось, что "Австралия" так и не смогла подойти к "Дельфи". По словам моряков, в бункеровщика закончилось топливо, он остается на мели и его удерживает якорь. Спасательную же операцию пообещали восстановить утром.
Кроме этого, в заливе продолжают работать катера Морской поисково-спасательной службы. Из порта "Южного" на помощь вышел и мощный буксир "Иванов". Экипаж "Австралии" при этом до сих пор пытается снять с молдавского танкера людей.
Справка: длина "Дельфи" составляет 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение – примерно 1600 тонн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Было нарушено движение трамвайного маршрута №20. Пострадавших нет.
Фотокорреспондент OBOZREVATEL прошелся вдоль побережья в Одессе и зафиксировал на фото бурную стихию на строгом ноябрьском Черном море.
В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван старт частного самолета одной из турецких авиакомпаний.
Вскоре стало известно, что в аэропорту Одессы произошло второе ЧП за день – после поломки передней стойки частного самолета рейсом в Дубай, аналогичную неисправность обнаружили на борту лайнера, следовавшего по маршруту Стамбул – Одесса.
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