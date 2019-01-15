Солнечно и тепло: синоптики заявили о резком улучшении погоды в Украине

В Украину вернется солнечная и сухая погода с небольшим потеплением в отдельных регионах.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в среду, 16 января, в западных областях ожидаются осадки с мокрым снегом, однако температура прогреется до +3 градусов. На юге будет солнечно, до +2. В других регионах ожидаются небольшие морозы, до -3 градусов.

Уже в четверг, 17 января, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. На западе и юге до +5, а в остальных областях от -4 до +3.

В пятницу, 18 января, западные области вновь ожидают небольшие осадки, однако тепло сохранится. Уже на всей территории Украины столбик термометра днем покажет плюсовую температуру, до 5 градусов. При этом, на юге и в Крыму воздух прогреется до +9.

На выходные, 19 и 20 января, в Украину постепенно начнет возвращаться холод, местами с дождями и снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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