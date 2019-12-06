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6 декабря • обновлено в 16:55
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"Не помещается в "ДНР": Соколова ярко высмеяла главаря террористов Пушилина

1.7т
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Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на "закон" главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина о расширении границ псевдореспублики на всю Донецкую область.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она назвала причиной маразматичной инициативы оккупантов тот факт, что Пушилин уже просто не влезает в "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

"В "главу "ДНР" Пушилина кто-то вставил соломинку и надул. Теперь он не помещается в "ДНР", и ему нужна вся Донецкая область. Иначе как объяснить, что перед "нормандскими переговорами" "ДНРовцы" приняли "закон" о границе, согласно которому в их состав входит вся область? Никаких провокаций. Просто Пушилин развивает "республику", как умеет. По принципу пирамиды "МММ", – подколола она военного преступника, напомнив о его прошлом.

После этого Соколова показала зарисовку, в которой спародировала агитационную речь Пушилина о "расширении "ДНР" на весь земной шар.

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"Граждане, берите паспорта "ДНР". Сегодня это просто бумажка, но скоро она откроет для вас безграничные возможности! Вы же видите, какими темпами мы растем, – сегодня у нас уже вся Донецкая область, завтра в "ДНР" будет вся Украина, через год наши границы будут до Атлантики, а там – эх, и весь мир! Даже пингвинов перекрасим в красно-сине-черный", – постебалась над террористом телеведущая.

"И когда все на планете будут гражданами "ДНР", вы, те, кто первым получил паспорт, будете ими править! Любой житель Макеевки может сказать президенту США: "Слышь ты, чепушило, сгоняй за сиськой пива". А я съ*бусь в Ростов и буду варить там варенье из волчьих ягод. А про вас в учебниках истории напишут – пирамиды строили не рабы, а шахтеры и трактористы", – продолжила забавный стеб над Пушилиным Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось новое фото растолстевшего главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Оно вызвало шквал насмешек от пользователей.

Напомним, недавно в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она якобы ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый "парламент "ДНР" и даже нарисовал мифическую "карту" новых территорий.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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