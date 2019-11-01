"Почта? Ни х*я себе!" Соколова высмеяла новый "прорыв ДНР"

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила террористов "ДНР" за новость о помпезном открытии почты в разрушенном войной Торезе Донецкой области.

Жесткий стеб над пропагандой военных преступников она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я рассказывала о технологическом "прорыве "ДНР" – открытии таксофона. Я тогда пошутила, что наука пошла в обратном направлении, а вот в "ДНР" прислушались и торжественно открыли почту нового формата. С точки зрения теории обратной эволюции, все верно. Сначала изобретаешь телефон – потом деградируешь в почту. Но у меня есть догадка, что почты в Торезе были и до прихода "ДНР". Или в рамках деукраинизации они уничтожили "Укрпочту" и пришлось изобретать это чудо цивилизации заново?" – удивилась телеведущая.

Янина Соколова

"Вы, бл*дь, просто покрасили стены, повесили шарики и выветрили запах бабок, потом загнали новых с запахом лаванды. Вы за пять лет дожились до того, что для вас это событие? Почта? Ни х*я себе! Серьезно?!" – постебалась Соколова над оккупантами.

После этого она разыграла миниатюру того, как местное население, в представлении террористов, должно воспринять раздутую ими новость.

"Люська, хватит на таксофон глазеть – там почту открыли! Бежим марки облизывать! Наконец-то началась сладкая жизнь! Даст Бог и до телеграфа доживем. Эх, а внуки уже голубями будут переписываться. И мы тогда точно сможем сказать: "Как тебе такое, Галилео Галилей?" – с сарказмом отметила журналистка.

"Вы там пока свой силиконовый "ДНР" достроите, выгляните из него – а никого нет. Все уже давно улетели на другую планету. И вы такие: "Укропы, вы где-де-де-де?". И вам ровно через 33 часа и 31 минуту по затылку – ляп: "В п*зде-е-е-е Большой Медведицы", – жестко высмеяла пропагандистов украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" опозорились новостью, в которой хвастались появлением в оккупированном Донецке таксофона. Соколова высмеяла оккупантов за такую технологическую деградацию региона и устроила им жесткий троллинг.

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