"ООН, нас захватили долбо*бы!" Соколова высмеяла "ноу-хау" 90-х в "ДНР"

Пропагандисты террористической "ДНР" опозорились новостью, в которой хвастались появлением в оккупированном Донецке таксофона.

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла оккупантов за такую технологическую деградацию региона и устроила им жесткий троллинг в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Почему таксофон один? Вы по нему куда звонить будете? В ООН? Алле, ООН? Нас захватили долбо*бы! Они устроили тут кремниевую долину и от нее прикуривают. А еще там сейчас между "ДНР" и "ЛНР" провели нитку, которая соединила два коробка. Это новая правительственная связь. Правда, на торжественном открытии Пушилин перерезал нитку, и теперь Донбасс опять никто не слышит", – смеется телеведущая над глупостью пособников российских захватчиков.

Таксофон, которым хвастаются в "ДНР" Скриншот видео

Также у нее вызвало недоумение утверждение пропагандистов о том, что таксофон крайне необходим многочисленным "туристам" в городе. Соколова увидела в этой фразе намек на тысячи российских оккупантов, которые приезжают на Донбасс убивать украинцев.

"Много так называемых "туристов"? Кто бы мог подумать, что таксофон может стать доказательством существования "турорристического" государства! Алле, мам в Бурятии! Я твой сын – "турист" из Бурятии. Все, "оттуристился" я тут, ехаю домой. Резай свинью, везу тебе магнитик с видами Горловки. Теперь ты к холодильнику ночью не подойдешь", – продолжила жестко высмеивать оккупантов Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова осудила коллаборационистов из "Л/ДНР", которые жалуются на то, что им сложно получать пенсию на территории свободной Украины. Для того, чтобы избежать этого, она посоветовала сторонникам "русского мира" возвращаться в состав родной страны и не предавать ее.

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