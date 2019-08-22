"Санкционно самоуничтожится": Соколова предложила секретное "оружие" против Путина

Журналистка Янина Соколова обыграла фейки российской пропаганды об Украине и в шутку предложила превратить их в супереоружие против президента России Владимира Путина.

Забавный сюжет на эту тему она показала в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой", где предстала перед зрителями в образе сотрудника секретной лаборатории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы разработали очень страшную штуку – натуральные овощи без пестицидов и ГМО. Оружие точного поражения, направленное исключительно на кремлевскую верхушку. Потому что простое население натуральные овощи себе позволить не может", – иронизирует телеведущая над уровнем жизни в стране-агрессоре.

Янина Соколова

"Испытуемый Пу, ничего не подозревая, с удовольствием погружает в себя баклажан. Внутри объекта баклажан превращается в "синенький". Тут же набегает толпа учителей русского языка и избивает испытуемого указкой. Затем баклажан санкционно самоуничтожается вместе с безжизненным резервуаром", – продолжила шутить Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова ярко высмеяла фейки россиян о вымышленных ущемлениях русского языка в Украине. В образе ученой она пригрозила применением против них "ириски с геном Парубия".

Кроме того журналистка прошлась по фейку скандального российского политика Владимира Жириновского об украинских лабораториях биологического оружия у границ с РФ. Она ответила лидеру ЛДПР, что Украина придумала такую разработку, как "стекловатник для великоросса".

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