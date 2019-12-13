"Возглавил п***расов": Соколова осадила депутата Госдумы за оскорбление ВСУ

Украинская журналистка Янина Соколова ярко дала отпор депутату нелегитимной Госдумы Алексею Журавлеву, который попытался оскорбить воинов Вооруженных сил Украины.

Жесткий стеб оккупанту телеведущая устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности Журавлев цинично заявил, что украинские защитники, попавшие в котлы под Иловайском и Дебальцево, якобы не являются героями.

Янина Соколова

"Один российский депутат, эксперт по героизму назвал тысячи ветеранов Второй мировой войны сс*кунами. Ну, действительно, в окружение же попали, какие герои? Какие герои могли быть в Брестской крепости, позорники? Какие герои могли быть в блокадном Ленинграде, окруженном Севастополе, Одессе, Вяземском котле? Я вот прямо представляю, как одному уважаемому эксперту стыдно за дедов. Сам же он в окружение никогда не попадал. Разве что в окружение п***орасов на программе "60 минут". Но такое окружение выдержать – какой героизм нужен! А он его не только выдержал, но и возглавил", – ответила на выпады Журавлева Соколова.

Кроме того, Соколову глубоко возмутило наглое высказывание российского депутата о том, что украинская армия якобы "драпала, как могла" от российских оккупантов.

"Наша армия так драпала, что даже осталась в Донецке и его пригородах, так драпала, что стоит в 16 км от Луганска. Так драпать, как в 1941, у нас не получилось. Командование у нас тогда, конечно, было ху*вое, но не настолько. И давайте не забывать, что даже если поначалу очень сильно драпаешь, известно, чем это может обернуться для агрессора. А наша война еще совсем не окончена, к сожалению", – осадила журналистка политика страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области Журавлева.

А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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