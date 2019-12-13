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13 декабря • обновлено в 14:33
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"Возглавил п***расов": Соколова осадила депутата Госдумы за оскорбление ВСУ

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Украинская журналистка Янина Соколова ярко дала отпор депутату нелегитимной Госдумы Алексею Журавлеву, который попытался оскорбить воинов Вооруженных сил Украины.

Жесткий стеб оккупанту телеведущая устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности Журавлев цинично заявил, что украинские защитники, попавшие в котлы под Иловайском и Дебальцево, якобы не являются героями.

Янина Соколова

Янина Соколова

"Один российский депутат, эксперт по героизму назвал тысячи ветеранов Второй мировой войны сс*кунами. Ну, действительно, в окружение же попали, какие герои? Какие герои могли быть в Брестской крепости, позорники? Какие герои могли быть в блокадном Ленинграде, окруженном Севастополе, Одессе, Вяземском котле? Я вот прямо представляю, как одному уважаемому эксперту стыдно за дедов. Сам же он в окружение никогда не попадал. Разве что в окружение п***орасов на программе "60 минут". Но такое окружение выдержать – какой героизм нужен! А он его не только выдержал, но и возглавил", – ответила на выпады Журавлева Соколова.

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Кроме того, Соколову глубоко возмутило наглое высказывание российского депутата о том, что украинская армия якобы "драпала, как могла" от российских оккупантов.

"Наша армия так драпала, что даже осталась в Донецке и его пригородах, так драпала, что стоит в 16 км от Луганска. Так драпать, как в 1941, у нас не получилось. Командование у нас тогда, конечно, было ху*вое, но не настолько. И давайте не забывать, что даже если поначалу очень сильно драпаешь, известно, чем это может обернуться для агрессора. А наша война еще совсем не окончена, к сожалению", – осадила журналистка политика страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

  • Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

  • Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

  • Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области Журавлева.

  • А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бои за Иловайск Бои за Углегорск и Дебальцево российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Алексей Журавлев
Место
Украина
Теги
Государственная Дума России Вооруженные силы Украины
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Командование у нас тогда, конечно, было ху*вое...та не было, а ЕСТЬ...и будет...как и все свiдомо MAHДАйнутое бидлo...тyпoе и безмoзглoe!!
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