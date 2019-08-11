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"Сойдем, как прошлогодний снег!" Ницой рассказала, что "убьет" Украину

3.3т Читать материал на украинском

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой заявила, что Украина может исчезнуть из-за равнодушного отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.

Такое мнение выразила она на своей странице в Facebook.

"Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – предупредила она.

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Лариса Ницой

Лариса Ницой

zik.ua

Так, поводом для возмущения Ницой, по ее словам, стало то, что 7 августа прошло 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, однако украинские медиа не осветили эту дату надлежащим образом.

"Украина о своем светоча даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчал правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне", – написала она.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

112 Украина

"Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями в СМИ и на ТВ, огромным баннером о певце соседнего народа Владимира Высоцкого. Кто такой соседней Высоцкий знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш половина украинцев не знает", – продолжила Ницой.

"Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украина не стало", – высказалась Ницой.

Писательница призвала украинцев больше интересоваться украинской историей и личностями, которые стали в ней знаковыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой заявила, что среди постсоветских стран "русский мир" больше всего прижился в Украине.

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Персоны
Лариса Ницой Владимир Высоцкий
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
даже курица лариса все поняла и откупорила 0.7 шмурдяка..
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Украина исчезла уже давно из-за нацизма и фашизма, завешающим этапом будет потеря государственности в следующем году!
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Северг Олег
Северг Олег
Петрова Ольга, Он прав. Та Украина которая была раньше и которую все любили уже давно умерла. Сейчас это позорная и гаденькая Малопольша. Нравится вам или нет. Это факт
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Гражданин ЕС, а хуя на рыло не хочеш чмо ты за парашных 146 наций и народностей безпокойсь в загоне для рабского скота
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Ferat Bey
Ferat Bey
Антагонизм по отношению к другим нациям присутствует в любой нации, ведь без антагонизма к другим нациям нация умрёт, её просто задавят другие нации, это очевидно. Нации и существуют только по той причине, что они борются друг с другом за выживание. Без этой борьбы не было бы и наций, а была бы одна серая масса людей. Поэтому просто поддерживать украинский язык -- этого мало. Должен быть АНТАГОНИЗМ к "русскому миру". Должна быть БОРЬБА ПРОТИВ "русского мира". Но некому вести эту борьбу. ВОЛКОВ не осталось. Сплошные травоядные, в лучшем случае цепные псы или "Моськи". Волк -- это не значит брать автомат, стрелять, убивать, отнимать... Нет. Вполне достаточно вести БОРЬБУ ПРОТИВ "русского мира" на самом главном поле битвы. Это поле битвы -- поле битвы противоборствующих АНТАГОНИСТИЧНЫХ друг другу национальных культур и их национальных языков. Но тут начинается. Представьте себе украинца который уволил почти всех русскоязычных учителей и преподавателей и заменил их украиноязычными и который в своём учебном заведении ВЫКЛЮЧИЛ ВСЁ русское и заменил его на украинское и английское. Что тогда будет? А будет вот что. Его вызовут "на ковёр", поговорят с ним о прагматизме, о дипломатии, о том что надо уметь находить компромис, снисходительно похлопают по плечу... и рано или поздно ЗАКЛЮЮТ сами же украинцы. И снизу будут клевать и сверху будут клевать. А потом украинцы удивляются. Почему украинцы не говорят на украинском, почему все говорят и ДУМАЮТ на русском, смотрят "95 квартал", КВН, "Сватов"... Куда делись украинские волки? Так вы сами же их заклевали и затуркали. То же самое у крымских татар. Прагматичные-прагматичные, демократичные и либеральные тупые и самоуверенные КУРИЦЫ ЗАКЛЕВАЛИ и ЗАТУРКАЛИ умных и скромных ВОЛКОВ.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ferat Bey, ЧМО ГДЕ СССР ТАМ И ПАРАСЬКА БУДЕТ С ТАКИМ РАБОМ КАК ТЫ . СТАРЫЙ СОВКОВЫЙ ПЕРДУН
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