"Сойдем, как прошлогодний снег!" Ницой рассказала, что "убьет" Украину

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой заявила, что Украина может исчезнуть из-за равнодушного отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.

Такое мнение выразила она на своей странице в Facebook.

"Как исчезнет Украина. Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – предупредила она.

Лариса Ницой zik.ua

Так, поводом для возмущения Ницой, по ее словам, стало то, что 7 августа прошло 200-летие со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, однако украинские медиа не осветили эту дату надлежащим образом.

"Украина о своем светоча даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчал правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне", – написала она.

Лариса Ницой 112 Украина

"Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями в СМИ и на ТВ, огромным баннером – о певце соседнего народа Владимира Высоцкого. Кто такой соседней Высоцкий – знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш – половина украинцев не знает", – продолжила Ницой.

"Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украина не стало", – высказалась Ницой.

Писательница призвала украинцев больше интересоваться украинской историей и личностями, которые стали в ней знаковыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой заявила, что среди постсоветских стран "русский мир" больше всего прижился в Украине.

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