Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Нильс Делейн, который внезапно обрел массовую популярность в Украине благодаря пикантному снимку на избирательном участке в Бельгии, давно развлекается остроумными фотографиями.

На страницах в социальных сетях мужчина выкладывает забавные кадры, сделанные в разных уголках мира. Некоторые из них улучшены с помощью фотошопа, некоторые сняты под определенным углом и в необычном ракурсе.

"Мои друзья и подруга смеются над этим. Они знают меня. Я хочу взять все от жизни и превратить каждый момент в вечеринку", - признался Делейн HLN.

На сегодняшний момент 31-летний мужчина наслаждается отцовством.

"Сейчас я работаю на моего тестя, производителя лимонадов, и пытаюсь запустить его напитки в Амстердаме. Но я рад, что моя выходка в Бельгии не остался незамеченной. Мы можем немного взбодриться", - считает шутник.

OBOZREVATEL предлагает вам самые интересные фото Нильса Делейна (18+):

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

А на другом женщина притворилась мертвой из-за того, что ей не дали бюллетень без паспорта.

Обо всех нарушениях и скандалах в день выборов 21 июля можно прочитать тут.

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