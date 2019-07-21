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Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

19т Читать материал на украинском

Нильс Делейн, который внезапно обрел массовую популярность в Украине благодаря пикантному снимку на избирательном участке в Бельгии, давно развлекается остроумными фотографиями.

На страницах в социальных сетях мужчина выкладывает забавные кадры, сделанные в разных уголках мира. Некоторые из них улучшены с помощью фотошопа, некоторые сняты под определенным углом и в необычном ракурсе.

"Мои друзья и подруга смеются над этим. Они знают меня. Я хочу взять все от жизни и превратить каждый момент в вечеринку", - признался Делейн HLN.

На сегодняшний момент 31-летний мужчина наслаждается отцовством.

"Сейчас я работаю на моего тестя, производителя лимонадов, и пытаюсь запустить его напитки в Амстердаме. Но я рад, что моя выходка в Бельгии не остался незамеченной. Мы можем немного взбодриться", - считает шутник.

OBOZREVATEL предлагает вам самые интересные фото Нильса Делейна (18+):

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Instagram nielstagrammm

Снял штаны на выборах и "взорвал" Украину: собраны самые яркие фото из жизни весельчака

Facebook Nielske Deleyn

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

А на другом женщина притворилась мертвой из-за того, что ей не дали бюллетень без паспорта.

Обо всех нарушениях и скандалах в день выборов 21 июля можно прочитать тут.

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Место
Нидерланды
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