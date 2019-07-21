Избиратель со спущенными штанами взорвал сеть: стало известно, кто он

Украинский сегмент Facebook взорвала фотография мужчины, который снял штаны в кабинке для голосования. Кто первым разместил соответствующий снимок, неизвестно, однако он вызвал небывалый ажиотаж в сети.

Как известно, 21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Большинство пользователей сошлись во мнении, что фото было сделано именно на одном из избирательных участков Украины (смотрите также подборку самых откровенных фото смельчака)

По информации ТСН со ссылкой на HLN, история виральной фотографии другая. Она была сделана 26 мая в бельгийском городе Антверпен во время выборов в Европейский парламент. На снимке – 31-летний Нильс Делейн, который таким образом решил поднять настроение своему преподавателю по религиоведению.

Избиратель со спущенными штанами Facebook Nielske Deleyn

Мужчины случайно встретились на избирательном участке. Нильс попросил преподавателя сфотографировать его в кабинке.

"Чтобы бросить ему вызов и поднять настроение, я опустил штаны, как только зашел в кабинку. Внезапная идея. Я не планировал это. Я думаю и надеюсь, что люди в большинстве своем поняли, что это шутка. Мой преподаватель по религиоведению, кстати, очень хохотал и атмосфера на избирательном участке сразу стала веселее", – пояснил парень.

"Если политики сбрасывают брюки за каждый голос перед выборами, то почему я не могу этого сделать?" – подытожил он.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

Обо всех нарушениях и скандалах в день выборов 21 июля можно прочитать тут.

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