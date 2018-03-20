Снегопады, морозы и дожди: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

В ближайшую неделю Украину накроют мощные снегопады, а ледяные дожди превратят улицы в сплошные катки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, во вторник, 20 марта, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед.

Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег.

Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья до 18 градусов мороза, на западе и юге страны 3-8 градусов мороза. Днем 2-7 градусов мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киев будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем снег. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.

В среду, 21 марта, по всей Украине будет облачно с прояснениями. Ночью временами снег, на Левобережье местами сильные снегопады, метели. Днем в Украине небольшой снег, на юге с дождем.

Температура ночью 5-10 градусов мороза, в западных областях местами 12-14 градусов мороза, в южных и восточных областях 2-7 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5 градусов тепла.

В Киеве ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

В четверг, 22 марта, в Украине также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью в южной части снег. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 5-10 градусов мороза, в западных областях местами 12-14 градусов мороза, в южной части 2-7 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5 градусов тепла.

В Киеве без существенных осадков. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

В пятницу-субботу, 23-24 марта, в южных, восточных и большинстве центральных областей небольшой, местами умеренный снег. На остальной территории преимущественно без осадков.

Температура ночью 7-13 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных областях и Приазовье ночью 3-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве будет без осадков. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину накроют два мощных циклона.