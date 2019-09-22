Снегопады, дожди и потепление: синоптик удивил прогнозом погоды на ноябрь

Начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в средине месяца выпадет снег.

Такой прогноз погоды на последний месяц календарной осени дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

По его данным, с 1 по 3 ноября температура воздуха будет в районе 9-11 градусов тепла, а к 5 ноября температура понизится до 6-8 градусов выше нулевой отметки термометра. Такие температуры будут держаться до 10 ноября.

"В это же время ожидаются дожди: 7 и 9 ноября. С 12 по 22 ноября уже начинаются стабильные морозы все дни. Снег пройдет 13 и 14 ноября, а ночные температуры будут в пределах 5-7 градусов с "минусом". Правда, в отдельные дни температура может опуститься и до 9-11 градусов мороза. Такая ситуация может быть 17-18 ноября", – пояснил синоптик.

В конце месяца Горбань прогнозирует возвращение "плюсовых" температур.

"С 23 ноября – вновь тепло. Это будет 3-4 градуса тепла, и так будет до конца месяца. Дожди в этот период просчитываются на 27-28 ноября", – уточнил он.

Иллюстрация pexels.com

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