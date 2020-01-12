Снега не ждите: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

Мокрый снег в Украине ожидается только в воскресенье, 12 января, в Днепропетровской и Запорожской областях. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Также в последний день недели синоптики прогнозируют небольшой снегопад в Карпатах. Водителей предупреждают быть осторожными - на дорогах гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве и области 12 января осадки не ожидаются. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 0... -2 мороза, днем ​​0...+2 градуса.

В начале недели осадки в Украине также не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха 13-14 января ночью от +1 до -4 , от ​​+1 до +6 градусов. В Карпатах ночью -7...-12 мороза, днем от ​​0 до -5.

На Киевщине в начале недели осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от +1 до -4, днем от +​​1 до +6 градусов.

Согласно прогнозу, 15-16 января в Украине температура ночью от +1 до -5 градусов, в Карпатском регионе до -8, днем +1...+7 градусов. Без осадков.

В столичном регионе 15-16 января будет сухо. Температура ночью от +1 до -4, днем ​​+1...+6 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптик Наталья Диденко порадовала теплой погодой в Украине. Ближайшие дни в Украине пройдут без снега и мороза.

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