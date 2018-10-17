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Идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

21.5тЧитать материал на украинском

В субботу и воскресенье, 20-21 октября, в Украине ожидается похолодание.

Так, на выходных пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в эти дни постепенное снижение температуры: ночью 5-11°, 21 октября в западных, северных и большинстве центральных областей 2-8° тепла; днем 20 октября 13-19°, на юге до 22°, 21 октября 10-16°, на юге до 18°.

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В Киеве на выходных местами небольшой дождь. Ожидается также похолодание: 20 октября ночью 5-10°, днем 13-18°, 21 октября ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

Идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине
Идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, обеспеченная антициклоном. Однако уже с 20 октября по всей территории страны ожидается снижение температуры.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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