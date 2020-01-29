Завалит снегом и упадет температура: когда в Украине резко изменится погода

В среду, 29 января, в Украине ожидается значительное ухудшение погоды в Карпатском регионе, а в северных и центральных регионах пройдут дожди с мокрым снегом.

Такой прогноз OBOZREVATEL дал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По его словам наиболее сложные погодные условия ожидаются в карпатских горах.

"Значительные осадки будут только в Карпатском регионе, и именно в горах. Не на Закарпатье, не на Прикарпатье, а в горах. Там ожидается осадки в виде сухого снега и метель, лишь кое-где возможен прирост снежного покрова и до 30 см, но в основном меньше. Будут довольно сложные погодные условия, но ничего чрезвычайного", – сказал синоптик.

Что касается других регионов, то в северных и центральных областях ожидаются незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными за рулем.

"Периодически дождить будет 29 января, а уже 30-31 января будет снег и мокрый снег. С 2-3 февраля ожидается повышение температуры воздуха, и снег снова перейдет в умеренный дождь", – спрогнозировал Билык.

Так, в среду температура воздуха будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла на западе и севере Украины. До +4 градусов на востоке, и до +9 в южных областях.

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В четверг и пятницу ожидается понижение температуры воздуха до -1 градуса в западных и северных областях. На востоке и юге теплее – 0...+ 7 градусов.

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Уже в субботу в западных и южных областях значительно потеплеет – от 4 до 8 градусов тепла, и лишь на западе будет дождь. На севере, центре и востоке Украины до +5, немного дождливо в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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В воскресенье по всей территории Украины ожидаются небольшие дожди. Температура поднимется до +11 градусов.

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Ввиду ухудшения погодных условий в Карпатах, в Укргидрометцентре настойчиво просят туристов воздержаться от походов в горы 29 января. Предупреждение будет обновляться.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 29 января, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Причиной тому станут активные атмосферные фронты.

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