Главная Новости
25 ноября • обновлено в 23:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Сможем подать руку": Андрухович назвал условия примирения Украины с Россией

854
Читать материал на украинском

Украина сможет помириться с Россией лишь тогда, когда она покинет Донбасс и Крым, а также пройдет путь "отречения от путинизма".

Такое мнение в интервью "Укринформу" выразил писатель Юрий Андрухович, усомнившись в том, что россияне вообще могут "убраться и оставить нас в покое".

"От нас нужна будет только добрая воля в тот момент, когда они уберутся вон из Украины, вернут Крым и когда россияне сами осудят эту свою агрессию. С этого момента, со следующего дня Украина уже может подавать им руку", – заявил он.

Новости
"Готовят капитуляцию": Андрухович предсказал исход референдумов команды Зеленского

"После Путина будет кто-то, кто в силу разных причин тоже будет как-то формировать эту политику. Вообще, было бы лучше, если бы российское общество прошло через такое горнило самокритики, горнило отказа и отречения от этого путинизма. Как нацистскому рейху надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма и осознало, что это было ужасно. Однако, к сожалению, Россия к этому пока не готова", – считает Андрухович.

Юрий Андрухович

Юрий Андрухович

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрухович отличился неоднозначным высказыванием о том, что Крым и Донбасс – "политически другая нация". "Мы постоянно радуем себя какой-то иллюзией территориальной целостности, которой и так нет", – говорил он.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Юрій Андрухович
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это вам ещё заслужить надо, чтобы Россия вам руку подала
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги