"Сможем подать руку": Андрухович назвал условия примирения Украины с Россией

Украина сможет помириться с Россией лишь тогда, когда она покинет Донбасс и Крым, а также пройдет путь "отречения от путинизма".

Такое мнение в интервью "Укринформу" выразил писатель Юрий Андрухович, усомнившись в том, что россияне вообще могут "убраться и оставить нас в покое".

"От нас нужна будет только добрая воля в тот момент, когда они уберутся вон из Украины, вернут Крым и когда россияне сами осудят эту свою агрессию. С этого момента, со следующего дня Украина уже может подавать им руку", – заявил он.

"После Путина будет кто-то, кто в силу разных причин тоже будет как-то формировать эту политику. Вообще, было бы лучше, если бы российское общество прошло через такое горнило самокритики, горнило отказа и отречения от этого путинизма. Как нацистскому рейху надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма и осознало, что это было ужасно. Однако, к сожалению, Россия к этому пока не готова", – считает Андрухович.

Юрий Андрухович Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрухович отличился неоднозначным высказыванием о том, что Крым и Донбасс – "политически другая нация". "Мы постоянно радуем себя какой-то иллюзией территориальной целостности, которой и так нет", – говорил он.

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