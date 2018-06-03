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"Сметем к чертовой матери!" Украинская писательница резко поставила на место Венгрию

5.6тЧитать новость на украинском

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Закарпатья получили возможность изучать венгерский язык до 10 класса, однако все равно недовольны.

Эти предложения поддержала Венецианская комиссия, поэтому Венгрия должна услышать, сказала она в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Хочу сначала сказать: прекратите зомбировать народ! Никакое международное сообщество ничем не обеспокоено. Это кто обеспокоен? Чехи, немцы, французы, англичане? Ничего не обеспокоены! Мы получили рекомендации Венецианской комиссии, Европарламент обратился в комиссию, и мы обратились, получили рекомендации. Обеспокоены одни венгры", - отметила Ницой.

По ее словам, ученики на Закарпатье могут учить венгерский язык в детском саду и школе до 10 класса.

Лариса Ницой

АМДН

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"Или вы согласитесь на это, или мы сметем к чертовой собачьей матери эту власть, и будете учить свой венгерский язык на факультативах! Поэтому хватайтесь за эту возможность, пока она есть. И передайте это своей Венгрии!" - отметила писательница.

На своей странице в Facebook она также прокомментировала видео.

"Знаете в чем проблема украинцев? В том, что мы не даем своим нападающим по рогам. Мы начинаем их уговаривать мирком, ладком. Но достаточно уже. Найдите каждый в себе силы сказать: "Нет", - призвала Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой дала рецепт борьбы с русским языком.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на Обозревателе.

Тема
Языковой скандал
Персона
Лариса Ницой
Место
УкраинаКиев
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