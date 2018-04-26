Росія отруїла Литвиненка. Росія отруїла Скрипаля. Ви що, думаєте, вона взяла собі за моду труїти людей лише зараз? Та вже у 16 столітті їсти і пити у Москви у гостях було небезпечно. І 400 років тому так само звучало: "А ета нє ми"

В кінці 16 століття троє претендентів на кримський престол різними шляхами опинилися в Московському царстві, сподіваючись за підтримки Москви запанувати в Бахчисараї.

Але замість цього двоє з них були отруєні, а в Кремлі традиційно заявили, що вони тут ні при чому. Про смертоносну гостинність Москви в своєму новому блозі розповідає Сергій Громенко для Крим. Реалії.