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Сергей Громенко
Сергей Громенко
Крымский историк, публицистВсе статьи автора

Смертоносна московська гостинність

4.4т

Росія отруїла Литвиненка. Росія отруїла Скрипаля. Ви що, думаєте, вона взяла собі за моду труїти людей лише зараз? Та вже у 16 столітті їсти і пити у Москви у гостях було небезпечно. І 400 років тому так само звучало: "А ета нє ми"

В кінці 16 століття троє претендентів на кримський престол різними шляхами опинилися в Московському царстві, сподіваючись за підтримки Москви запанувати в Бахчисараї.

Але замість цього двоє з них були отруєні, а в Кремлі традиційно заявили, що вони тут ні при чому. Про смертоносну гостинність Москви в своєму новому блозі розповідає Сергій Громенко для Крим. Реалії.

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Источник:Facebook Крым. Реалии
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