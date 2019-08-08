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Смерч из летающих муравьев: на Запорожье засняли необычное явление. Видео

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В полях и лесополосах под Мелитополем Запорожской области бушуют смерчи из летающих муравьев.

Видео необычного происшествия опубликовал портал РИА Мелитополь (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). На нашествие летающих муравьев жалуются и жители городских окраин.

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смерч из летающих муравьев

смерч из летающих муравьев

канал РИА Мелитополь на YouTube

В то же время никаких угроз нет и летающие муравьи для людей не опасны, пишет издание

Так, энтомологи уверены, что насекомые размножаются благодаря жаркой и влажной погоде, а сам феномен "летающих муравьев" наблюдается ежегодно, как правило в июле или августе. Это брачный период, который длится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на Одессу обрушилось два мощных смерча.

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Место
Украина Мелитополь
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