"Слушайте людей с автоматами!" Корчинский выступил за военную диктатуру в Украине

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что исключительное право голоса в Украине должны иметь только военные.

Он выразил убеждение, что большинство остального населения так или иначе является дезертирами. Свою категоричную позицию националист озвучил в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, он посоветовал стране брать пример с запорожского войска, которое само выбирало себе гетмана. Корчинский подчеркнул, что если бы в те времена право голоса имели посполитые, они бы выбирали только своих шинкарей.

Дмитрий Корчинский "Хвиля"

"Те люди, которые воюют, те люди и управляют. Те люди выбирают стратегические пути. У нас сейчас не так. У нас же большинство населения — дезертиры. Они не пошли в армию по призыву, они не пошли добровольцами, они не помогают войне, они не ведут войну с внутренним врагом. Это дезертиры. И эти дезертиры выбирают верховного главнокомандующего для войска. А не пошли бы они на фиг все?" — возмутился он.

"Несомненно, выбирать должна армия. Вооруженные силы должны ставить здесь руководителей всех, начиная от председателя сельсовета и заканчивая президентом. А всем остальным нужно просто утереться и слушать то, что им говорят люди с автоматами. Потому что по-другому здесь ничего хорошего не будет", — подытожил Корчинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер "Братства" заявил, что практически все жители временно оккупированного Донбасса являются предателями Украины и пособниками захватчиков. Он отметил, что не считал бы их таковыми, если бы они вели подпольную борьбу с агрессором или уехали с неподконтрольных территорий.

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