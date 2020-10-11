"Слуги народа" сделали на рекламном борде две ошибки в слове. Фотофакт

В Житомире на билбордах, которые рекламируют кандидата в местные депутаты от партии "Слуга народа", обнаружили две грамматические ошибки.

Фотография билборда разошлась по соцсетям. Она вызвала оживленную дискуссию у пользователей.

В политической рекламе Татьяны Руденькой вместо слова "освічені" написано "освіДченНі".

Пользователи в соцсетях высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самим кандидатом, поскольку ошибки изменили значение слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде представителей партии "Слуга народа" на Закарпатье. На нем запечатлено, как мужчина поднимается по лестнице к плакату и наклеивает на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане