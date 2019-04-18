|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Слуга народа" должен быть настольной книгой!" Геращенко выступил с предложением

1.8тЧитать материал на украинском

Сериал "Слуга народа", в котором главную роль президента Василия Голобородько сыграл кандидат в президенты Владимир Зеленский, должен стать "настольной книгой" для политиков.

Об этом в эфире радио НВ заявил народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Сериал "Слуга народа" сейчас должен быть, я считаю, для украинского политического класса настольной книгой", — сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТСН

Комментируя эпизод фильма, где персонаж Зеленского расстреливает парламент, он отметил, что "это было в мечтах".

Новости
"Ужаснулся!" Порошенко рассказал, как смотрел "Слугу народа"

"Во сне, а сны могут быть разными, но за сны не наказывают — сны не наказуемы", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины от БПП настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Антон ГеращенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
20
7
Смешно
3
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
У зепоца еще ж...а осталась? Или всю слизали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
вот же проститутка это Геращенко)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения