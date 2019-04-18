"Слуга народа" должен быть настольной книгой!" Геращенко выступил с предложением

Сериал "Слуга народа", в котором главную роль президента Василия Голобородько сыграл кандидат в президенты Владимир Зеленский, должен стать "настольной книгой" для политиков.

Об этом в эфире радио НВ заявил народный депутат ("Народный фронт"), член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Сериал "Слуга народа" сейчас должен быть, я считаю, для украинского политического класса настольной книгой", — сказал он.

Владимир Зеленский ТСН

Комментируя эпизод фильма, где персонаж Зеленского расстреливает парламент, он отметил, что "это было в мечтах".

"Во сне, а сны могут быть разными, но за сны не наказывают — сны не наказуемы", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины от БПП настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".

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