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''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

1.1тЧитать материал на украинском

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева попыталась вклиниться в прямой эфир украинских журналистов в ПАСЕ, однако была публично унижена.

Инцидент произошел во время записи интервью с главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым журналистом телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Увидев, что Скабеева приближается к украинским телекамерам, парламентарий отпустил в ее адрес комментарий с подколкой.

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

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Однако пропагандистка продолжала нагло вклиниваться в украинский эфир, задавая нелепые вопросы. Такое поведение россиянки разозлило украинскую журналистку, и она жестко поставила Скабееву на место.

"Вы аннексировали Крым, вы аннексировали наши территории, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы к вам не лезем, идите к себе. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", — отшила она россиянку.

Этот эпизод сразу же вызвал ажиотаж в соцсетях, ведь о нем на своих страницах в Facebook рассказали Арьев и внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Вы будете смеяться, но во время дебатов по Азову в кулуарах ПАСЕ опять появилась Скабеева. Снова мы их хорошенько достали", А Скабеевой все не ймется... Может, она мазохистка, раз ей такое отношение к себе нравится?" — написали политики.

Украинцы поддержали их и оставили под постами множество забавных комментариев с критикой скандальной Скабеевой.

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"Соскучилась по хоровому исполнению гимна Украины?", "Тут психиатрия тяжелая. Не удивлена", "Шо? Опять?", "Ну, хоть рулон туалетной бумаги получила", "Они там все мазохисты. Иначе бы не выбрали себе садиста-фюрера", "Классно вы ее. Респект! Только не забудьте места касания продезинфицировать", "Парубия ей нужно, он и эту нечисть выгонит", "Поезд едет, оно лезет", — шутят пользователи.

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Напомним, в октябре Скабеева устроила истерику из-за яркого троллинга украинской делегации в ПАСЕ, представители которой во время ее заказного репортажа исполнили перед камерами гимн Украины.

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Персона
Владимир Арьев
Место
Украина
Тег
Парламентская ассамблея Совета Европы
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
хамство, быдловатость, тупость - неприменные черты настоящего украинца!
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