''Сливной бачок!'' Топ-пропагандистку Путина публично унизили в ПАСЕ

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева попыталась вклиниться в прямой эфир украинских журналистов в ПАСЕ, однако была публично унижена.

Инцидент произошел во время записи интервью с главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым журналистом телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

Увидев, что Скабеева приближается к украинским телекамерам, парламентарий отпустил в ее адрес комментарий с подколкой.

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

Однако пропагандистка продолжала нагло вклиниваться в украинский эфир, задавая нелепые вопросы. Такое поведение россиянки разозлило украинскую журналистку, и она жестко поставила Скабееву на место.

"Вы аннексировали Крым, вы аннексировали наши территории, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы к вам не лезем, идите к себе. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", — отшила она россиянку.

Этот эпизод сразу же вызвал ажиотаж в соцсетях, ведь о нем на своих страницах в Facebook рассказали Арьев и внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Вы будете смеяться, но во время дебатов по Азову в кулуарах ПАСЕ опять появилась Скабеева. Снова мы их хорошенько достали", А Скабеевой все не ймется... Может, она мазохистка, раз ей такое отношение к себе нравится?" — написали политики.

Украинцы поддержали их и оставили под постами множество забавных комментариев с критикой скандальной Скабеевой.

"Соскучилась по хоровому исполнению гимна Украины?", "Тут психиатрия тяжелая. Не удивлена", "Шо? Опять?", "Ну, хоть рулон туалетной бумаги получила", "Они там все мазохисты. Иначе бы не выбрали себе садиста-фюрера", "Классно вы ее. Респект! Только не забудьте места касания продезинфицировать", "Парубия ей нужно, он и эту нечисть выгонит", "Поезд едет, оно лезет", — шутят пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Напомним, в октябре Скабеева устроила истерику из-за яркого троллинга украинской делегации в ПАСЕ, представители которой во время ее заказного репортажа исполнили перед камерами гимн Украины.

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