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"Слава Украине!" Страницу "Газпрома" в Facebook атаковали следом за ФИФА

2.1тЧитать новость на украинском

Украинцы обвалили рейтинг российского газового монополиста "Газпром" в Facebook.

По данным ТСН, пользователи ставили по одному баллу на странице и писали: "Слава Украине!", "Слава Хорватии!".

В результате в рейтинге собралось за несколько часов до 700 единиц, из-за чего "Газпром" закрыл функцию оценивания. Таким образом, рейтинг страницы обвалился до 1,5 пункта из 5 возможных.

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Подобный флешмоб пользователи провели после акции на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Facebook в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. В сети также ставили единицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, хорваты посвятили Украине победу в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

Объекты
Газпромсоцсети
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
во в газпроме ржут. во рагклье херячит. быдлы а объясните просто зачем?
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Шеберла Анатолий, Нереальное днище, даже смеяться уже сил нет, это просто хохляцкая клиника уже
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Шеберла Анатолий
Шеберла Анатолий
Кротов Даниил, да судя по всему там не до смеха. а ты к ним с какого бока?
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