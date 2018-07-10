"Слава Украине!" Страницу "Газпрома" в Facebook атаковали следом за ФИФА

Украинцы обвалили рейтинг российского газового монополиста "Газпром" в Facebook.

По данным ТСН, пользователи ставили по одному баллу на странице и писали: "Слава Украине!", "Слава Хорватии!".

В результате в рейтинге собралось за несколько часов до 700 единиц, из-за чего "Газпром" закрыл функцию оценивания. Таким образом, рейтинг страницы обвалился до 1,5 пункта из 5 возможных.

Подобный флешмоб пользователи провели после акции на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Facebook в поддержку Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. В сети также ставили единицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, хорваты посвятили Украине победу в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали от ФИФА наказать хорватских игроков.

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".