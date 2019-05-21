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/Общество

"Слава Украине!" Появилось видео с судилища над украинскими моряками в Москве

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал видео из зала московского суда, где 20 мая рассматривали жалобы защиты восьмерых украинских моряков. Они попали в плен в Керченском проливе осенью 2018 года.

Речь идет о Владиславе Костышине, Владимире Варимезе, Сергее Чулибе, Викторе Беспальченко, Романе Мокряке, Сергее Цыбизове, Андрее Опрыско и Евгении Семидоцком. Ролик он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что парни держатся и уверенно и улыбаются. Когда они увидели в зале группу поддержки, то громко поприветствовали ее словами "Слава Украине!".

"Видел я наших восьмерых защитников. И держатся они бодрячком", – прокомментировал Цимбалюк короткую встречу с украинскими Героями.

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Пленные моряки

Пленные моряки

Скриншот видео

Пленные моряки

Пленные моряки

Скриншот видео

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Питон Каа
Питон Каа
Интересно, а что они геройского совершили, кроме сдачи своих потешных корабликов в руки агрессора, который уже несомненно разобрал их до винтика и узнал главную тайну ВМС Украины? А знаете в чем заключается главная тайна ВМС Украины? В том, что у Украины больше нет ВМС. Совсем. Мокряки есть, а ВМС нет.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"прокомментировал Цимбалюк короткую встречу с украинскими Героями" что-то их не торопятся им героические звания присваивать и всё такое...
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ой молодцы укро-моряки, за рошен. за петю, за турчина, и что????? по 6 лет на гриву и в МАГАДАН. алкаш с миллиардами и в тепле, пока на свободе, а это отребье бандеровское будет сидеть.
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