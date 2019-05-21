"Слава Украине!" Появилось видео с судилища над украинскими моряками в Москве

Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал видео из зала московского суда, где 20 мая рассматривали жалобы защиты восьмерых украинских моряков. Они попали в плен в Керченском проливе осенью 2018 года.
Речь идет о Владиславе Костышине, Владимире Варимезе, Сергее Чулибе, Викторе Беспальченко, Романе Мокряке, Сергее Цыбизове, Андрее Опрыско и Евгении Семидоцком. Ролик он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, что парни держатся и уверенно и улыбаются. Когда они увидели в зале группу поддержки, то громко поприветствовали ее словами "Слава Украине!".
"Видел я наших восьмерых защитников. И держатся они бодрячком", – прокомментировал Цимбалюк короткую встречу с украинскими Героями.
Пленные моряки
Скриншот видео
Пленные моряки
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля всем 24 Героям арест продлили до 24 и 26 июля.
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