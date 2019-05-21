"Слава Украине!" Появилось видео с судилища над украинскими моряками в Москве

Украинский журналист Роман Цимбалюк опубликовал видео из зала московского суда, где 20 мая рассматривали жалобы защиты восьмерых украинских моряков. Они попали в плен в Керченском проливе осенью 2018 года.

Речь идет о Владиславе Костышине, Владимире Варимезе, Сергее Чулибе, Викторе Беспальченко, Романе Мокряке, Сергее Цыбизове, Андрее Опрыско и Евгении Семидоцком. Ролик он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что парни держатся и уверенно и улыбаются. Когда они увидели в зале группу поддержки, то громко поприветствовали ее словами "Слава Украине!".

"Видел я наших восьмерых защитников. И держатся они бодрячком", – прокомментировал Цимбалюк короткую встречу с украинскими Героями.

Пленные моряки Скриншот видео

Пленные моряки Скриншот видео

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