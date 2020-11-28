Скорую, ехавшую на ДТП с семьей священника на Ривненщине, подрезали и не пропускали. Фото и видео

Водители игнорировали, не пропускали, а некоторые даже подрезали автомобиль скорой помощи, который спешил на ДТП в Ривненской области. В аварии погибли жена и сын священника, еще двое детей находятся в больнице.

О том, как приходилось добираться на место столкновения ТСН рассказали фельдшер и водитель (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Никто не съехал в сторону", – отметила фельдшер Ольга Луцовят.

В свою очередь водитель скорой подчеркнул, что во время движения приходилось маневрировать. Из-за этого один из врачей даже упал в салоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября автомобиль ВАЗ выезжал на перекресток и столкнулся с фурой.

За рулем находилась 30-летняя Мария Ясковец, учительница младших классов местной школы и жена священника. Она и младший сын Герман погибли. Также пострадали еще двое сыновей –Севастьян и Марк. Самое тяжелое состояние у последнего.