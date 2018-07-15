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"Скоро всем будет несладко!" Украинцы высказались о нападении на "козака" Гаврилюка

3.3тЧитать новость на украинском

Избиение под Радой нардепа от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка должно послужить предупреждением для власти, так как "народ радикализируется".

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 6,4 тыс. людей.

Так, читателям предлагалось ответить на следующий вопрос: "Под Радой избили "казака" Гаврилюка: первый звоночек для власти?"

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"Есть один момент": появились новые детали скандала из-за авто Гаврилюка

Более половины проголосовавших (61%) считают, что данный инцидент отображает общие настроения украинцев. Они выбрали вариант ответа: "Да, общество радикализируется, скоро всем будет несладко".

Почти каждый четвертый (21%) уверен, что это не показательный случай, а лишь случайность. "Просто попал под горячую руку", - ответили читатели.

Наименьшее количество респондентов (16%) сказали, что подобные инциденты не должны повториться. "Это недопустимо, все должно решаться на выборах", - ответили пользователи сети.

Напомним, участники "митинга на еврономерах" обвинили Гаврилюка в том, что он "быстро перекрасился" и забыл Майдан. Потом протестующие напали на него с кулаками и повалили на землю.

Как писал OBOZREVATEL, ранее всплыли новые детали о скандальном авто Гаврилюка.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на Обозревателе.

Темы
Опросы ОбозревателяАвто на еврономерах
Персона
Михаил Гаврилюк
Место
Украина
Объект
протест
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Яковенко Владимир
Яковенко Владимир
Что касается этого казачка-гаврилючка, то его надо засунуть в ту дырку, из которой оно вылезло. Раздеть до безтрусов, дать поджопник, отправив его на родину волам хвосты крутить. Вообще такая рада нахрен не нужна. Что нам нужно, то это народовластие, прямая демократия. В задницу представительную демократию, при которой законы нам пишут говрилюки. Позавчера оно говно вилами разбрасывало, вчера на Майдане засветило голым жопом, а сегодня пишет нам законы. ПИШЕТ НАМ ЗАКОНЫ, мать его! И нам это надо?!
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Дригало Влад
Дригало Влад
16% это родня и те кто кормиться с народных денег,а я ещё ни одного человека не встретил простого что бы не пожелал мучительной смерти эти упырям!!!!давно пора их всех судить за такую экономику и жизнь народа!
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