"Скоро всем будет несладко!" Украинцы высказались о нападении на "козака" Гаврилюка

Избиение под Радой нардепа от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка должно послужить предупреждением для власти, так как "народ радикализируется".

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 6,4 тыс. людей.

Так, читателям предлагалось ответить на следующий вопрос: "Под Радой избили "казака" Гаврилюка: первый звоночек для власти?"

Более половины проголосовавших (61%) считают, что данный инцидент отображает общие настроения украинцев. Они выбрали вариант ответа: "Да, общество радикализируется, скоро всем будет несладко".

Почти каждый четвертый (21%) уверен, что это не показательный случай, а лишь случайность. "Просто попал под горячую руку", - ответили читатели.

Наименьшее количество респондентов (16%) сказали, что подобные инциденты не должны повториться. "Это недопустимо, все должно решаться на выборах", - ответили пользователи сети.

Напомним, участники "митинга на еврономерах" обвинили Гаврилюка в том, что он "быстро перекрасился" и забыл Майдан. Потом протестующие напали на него с кулаками и повалили на землю.

Как писал OBOZREVATEL, ранее всплыли новые детали о скандальном авто Гаврилюка.