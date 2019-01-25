''Скоро на арабском языке'': Ницой пожаловалась на абсурд с таксистами в Киеве

Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой выразила негодование из-за водителя в киевском такси, который общался с ней исключительно на английском языке.

Историей, которая произошла, Ницой поделилась на своей странице в Facebook. По ее словам, замешан известный в столице оператор такси.

"Таксист симпатической неукраинской внешности, не говорит ни на украинском, ни на русском, ни на любом похожем с нашим языке. Скоро с нами таксисты будут на арабском разговаривать", – пожаловалась она.

Лариса Ницой Новое Время

Недопонимание возникло, поскольку машину вызвали через интернет-сервис, где на карте уже был указан маршрут. Заговорил мужчина только тогда, когда пропустил нужный поворот, однако общий язык с писательницей он смог найти только на английском.

"Представляете своих мам, тетушек, которые приехали в Киев, берут такси к вам ехать, открывают дверцу, а к ним – на английском?" – подытожила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Ницой осталась недовольна службой такси в Черновцах, которая общалась с ней на русском языке. По словам писательницы, сначала у нее возникло ощущение, что с ней говорит оператор из Харькова, Днепра или Одессы.

Также писательница поскандалила с водителем, который вез ее из Львова и практически всю дорогу вынуждал слушать пассажиров российскую попсу.

Ницой рассказала о своей беседе с таксистом, который пытался оправдать россиян, поддерживающих преступный режим Владимира Путина.

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