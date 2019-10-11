Главная Новости
11 октября • обновлено в 17:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Сколько украинцев доверяют власти: опубликован свежий рейтинг

1.2т Читать материал на украинском

Количество украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Его проводили в начале октября.

Так, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новости
Нет доверия: нардеп об отношениях власти с обществом

При этом, 34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре таких было 41%), а 43,5% граждан считают, что Украина способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре так думало 40%).

10% опрошенных не верят, что страна способна преодолеть (в сентябре так считали 6%).

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как писал OBOZREVATEL, по результатам исследования аналитико-консультативного компании Gallup за 2018, Украина оказалась в самом низу мирового рейтинга по уровню доверия населения к власти - только 9%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юрьев Юрий
Юрьев Юрий
Центр Разумкова подсчитал, сколько людей доверяют Разумкову! Е**нуться!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel