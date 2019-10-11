Сколько украинцев доверяют власти: опубликован свежий рейтинг

Количество украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Его проводили в начале октября.

Так, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

Владимир Зеленский

При этом, 34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре таких было 41%), а 43,5% граждан считают, что Украина способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре так думало 40%).

10% опрошенных не верят, что страна способна преодолеть (в сентябре так считали 6%).

В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как писал OBOZREVATEL, по результатам исследования аналитико-консультативного компании Gallup за 2018, Украина оказалась в самом низу мирового рейтинга по уровню доверия населения к власти - только 9%.

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