УкрEngРус
ГлавнаяБлоги
Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Сколько должен получать солдат ВСУ?

1.5т

Сейчас солдат получает 7000 грн. А находясь на нуле получает доплату в 10000.

При этом у нас есть большая нехватка людей. Поэтому нагрузка на служащих двойная и тройная, люди больше устают, уходят. Контракт провален, этого не скрыть.

Так что же нужно сделать, чтобы люди пошли?

Оставим вопрос патриотизма. Это важный елемент, но армия это институт, механизм и он должен работать независимо от общественных настроений - и работать хорошо.

Сегодня есть патриотический подъем - отлично. Нету - ничего страшного, если машина отлажена и работает, как часы.

Новости
Он за вас умер, но вы не вспомните завтра его имени

Так как построить этот механизм? Для начала его нужно наполнить людьми. Профессиональными.

Давайте поступим как хедхантеры от корпораций и ответим на вопросы.

Почему не идет солдат, если есть тотальный запрос, а он есть - это вам любой командир, любой бригады или бата горячо подтвердит.

Раз есть вакансии (полно, даже столько, что это несет угрозу национальной безопасности), а работник не идет, то значит предложение не привлекательно.

Из чего состоит привлекательность предложения?

1. Первое - это заработная плата.

Большинство из нас идя на работу первым спрашивает: А сколько?

Так сколько же должен получать военослужащий?

Давайте вначале спросим себя, а какой "солдат"(рядовой, офицер) нужен Украине? Кого мы хотим нанять?

Конечно мы хотим профессионала, которому предстоит:

-Управлять танком за 5 миллионов долларов или самолетом за 50 миллионов. Интересно, сколько получает банкир управляющий капиталом в 50 лямов зеленых? И важно же этот танк не угробить. И знать и уметь его минимально чинить, я уже не говорю об использовании всей начинки.

Новости
Теперь понятно, почему антимайдановец Топаз отказался пойти на обмен

- Знать математику и проводить сложнейшие балистические и топографические расчеты с учетом физики и химии для успешной стрельбы. Вы хоть когда нибудь видели расчеты обычного вычислителя? А инженеры? А связь? Физика, химия, электроника все это входит в обязательные знания не офицеров даже, а солдат в зависимости от профессии.

- Деловодство и бухучет. Бухгалтер на гражданке получает от 10000 грн на постоянном месте работы. В армии подразделения в тысячи человек. И все это счета, документы, договора... Ни одно предприятие страны не имеет столько бумагооборота как армия.

- Солдат должен выдерживать невыносимые физические условия. Холод, жару, закрытые отсеки техники, марши на огромные дистанции, и все при ограничениях пищи и воды. Отдельные специалисты испытывают колоссальные нагрузки под водой, перегрузки в небе, удары об землю, спускаясь на тряпке с высоты сотен и тысяч метров, испытывать контузии от взрывов и выстрелов, носить тяжеленные снаряды, деформировать тело амуницией и т.д.

- Военнослужащий должен видеть смерть, сам убивать, переносить ранения и мысли о собственной смерти проходящей в 99% в очень не комфортных, мягко говоря, условиях. Ему нужно сообщать родственикам о гибели их сына, мужа. В психологическом смысле, это должен быть высокостабильный человек, обладающий навыками аутотренинга, саморегуляции и психологии стресса. Сколько там вы платите за сеанс своему доктору?

Новости
Ситуация идет на обострение: Кремль разбудил великана

- Солдат обязан быть парамедиком. Любой.

- Военный должен быть юристом. Знать законы, уставы (военные законы), причем многое наизусть.

- Еще нужны аналитики, медиапсихологи, военные дипломаты со знанием языков, переводчики, айтишники, хакеры, журналисты и операторы, хирурги, терапевты, стоматологи, и т.д, и т.д.

Мы требуем суперменов, победителя, мать их, олимпиад, джеймсбондов и мега менеджеров, финансистов и юристов с обсчетами уровня холдинга, а при этом 7000?

И это при угрозе быть убитым? И без вечернего возвращения домой после работы в свою квартиру, к пляхе пива и жене?

Вы серьезно? А штуцер баков за подумать и выбрать род войск не хо?

2. Второе, чем привлекает нас работа - это возможности, новый опыт, новые открытия.

Что ж, тут он есть. Но, по факту, стрелять можно и в тире, адреналин получить на курорте или в путешествии, а про открытия я молчу - в армии даже компов своих нет в нужном количестве.

Новости
Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"

Уборка территории, строевая - это не новый опыт. Дисциплина в армии это ничего, в сравнении с любой маломальской корпорацией, я уже не говорю об эффективности.

Тренировки, учения, стрельбы, марши, специальная подготовка - вот от чего должно тошнить солдата. Только тогда, когда солдат перестанет видеть в выезде на полигон глоток чистого воздуха, можно будет сказать, что что-то поменялось. Солдата должно воротить от тактики и возможности полетать, прыгнуть с парашутом, взорвать чего нибудь...Солдат должен блевать от предложения пойти пострелять. А пока что его воротит от плаца, службы, писанины и бюрократии.

3. Еще нас интересует работа, если она дает дополнительные социальные гарантии, статус, возможность устроить жизнь своей семьи.

Жилье. Аренда двушки в Житомире стоит 5штук. Зарплата 7000. Вопросы?

Новости
Героический подвиг четырех женщин

Медицина. Ну для военного в госпитале все бесплатно - это если пойти в нужный госпиталь и все правильно оформить. А нужно, что бы военослужащий, его жена, дети и пожилая мать в любом государственном медучереждении страны, а во время войны и частном, получали все услуги бесплатно, и это покрывалось бы за счет государства.

- В музеи и театры и т.д. нужно пускать не по убд, бесплатный комунальный транспорт должен быть не по убд, а по военнику, где есть отметка о действующем контракте или резерве.

О всем об этом можно долго говорить. Мало того, если бы я начал озвучивать реальное положение дел, то у вас, читающих это, встали бы волосы дыбом, конечно, если вы не из РФ. И главное, что наши полковники и генералы все это знают, со многим согласны в частных беседах, и даже обсуждают на собраниях.

Только нужна политическая воля.

И если все это введут, то у нас не хватит формы и казарм для желающих служить во благо Родины.

Популизм скажет кто-то. Выживаемость страны и нации - скажу я.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости