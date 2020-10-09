Скидки на подарки для мужчин на День защитника Украины: названы лучшие предложения

С недавних пор украинцы отмечают новый праздник – День защитника Украины, который с 2015 года перенесли на 14 октября, следуя указу пятого президента Петра Порошенко.

Так, праздник был учрежден "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности".

В 2020 году 14 октября выпадает на среду, в этот день украинцы будут отдыхать. По случаю торжества обычно в стране проводится ряд праздничных мероприятий, но в связи с пандемией массовые мероприятия будут отменены.

Тем не менее, по традиции девушки спешат порадовать мужчин в праздник приятными подарками. К выбору презента нужно подойти ответственно, учитывая интересы вашей второй половинки, отца или коллеги.

OBOZREVATEL подготовил для вас лучшие варианты подарков:

фитнес-браслет – может стать полезной покупкой для любителей спорта и активного образа жизни;

игровая приставка – беспроигрышный вариант подарка для любого мужчины, к тому же, вы сможете весело проводить досуг вместе;

набор инструментов – каждый мужчина любит провести часок-другой наедине, выполняя различные работы по дому: повозиться с электрикой, починить розетки или приборы;

долгожданный новый смартфон – здесь все непосредственно зависит от вашего бюджета и бренда гаджета.

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