Текстильное...

В живописном старинном городке Аррас на севере Франции живет и работает стилист, модельер и художник по костюмам — Сильвия Факон (Sylvie Facon).

Вдохновленная Францией, историей, архитектурой, природой, музыкой, городскими пейзажами, сказочными сюжетами Сильвия, следуя принципам Haute Couture ("Высокая мода"), создает модели, являющиеся произведениями искусства.

Чтобы создать роскошные наряды она использует красивые ткани, французское кружево Jean Bracq, вышивку, бисер, аппликации, накладные элементы, печать на ткани, различные подручные и просто необычные материалы.

Сильвия специализируется на скульптурных платьях, театральных платьях для шоу и выставок, свадебных и коктейльных платьев, платьях на заказ, корсетах и юбках.

О том, как Сильвия любит Аррас можно судить о платье под названием "Hommage à Arras", что в переводе означает как "Посвящение Аррасу". Модельер отразила в этом наряде достопримечательности своего родного города: на лифе — фламандские фасады домов, в стиле барокко, в центре наряда — башня Beffroi (Беффруа) с колокольней и львом на шпиле (символ города), на бедрах — средневековые статуи (оригиналы находятся в городском музее Изящных искусств), на плече — львиная морда.

Рассматривая детали платья, можно увидеть цветочные горшки в окнах домов, и все это запечатлено с помощью текстиля, массивного шитья, кружева и жемчуга.

Совместно с дизайнером костюмов Morgane E. Grosdemange Сильвия создала "Книжное платье". На рождение этого платья потрачено было двести пятьдесят часов работы и сорок метров ткани на юбку. Особо стоит отметить лиф платья, представляющий собой имитацию корешков книг. Платье находится в витрине городской библиотеки на бульваре Arrageoise в г. Аррасе.

Творения Sylvie Facon демонстрировались в музее Карла VII в Бурже, Музее Кружев в Кодри (Caudry), в Музее изобразительных искусств Орлеана, в Аббатстве Восель (Vaucelle), а также на различных модных показах.

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