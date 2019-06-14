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Скандальный собор Филарета: в ПЦУ предупредили о радикальных мерах

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Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать поместный Собор, проведение которого он запланировал на 20 июня.

Это будет означать церковное разделение, говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ).

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - отмечается в заявлении.

В ПЦУ напомнили, что УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность, присоединившись к единой поместной православной церкви.

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

cerkva.info

"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви", - уточнили в ПЦУ.

Также священники отметили, что Филарет сам созвал Объединительный собор в декабре 2018 года и голосовал за его решение.

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"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение – не могут отменить или приостановить действие этих решений", – говорится в заявлении.

От имени митрополита Киевского и всея Украины Епифания ПЦУ призвала всех иерархов, духовенство и верующих, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Филька является де-юре руководителем действующего юридического лица - секты раскольников "УПЦ КП". Это юридическое лицо в реестре Минюста Украины не аннулировано, следовательно, оно обладает дееспособностью, то есть способностью самостоятельно осуществлять свою деятельность предусмотренную Уставом этого юрлица. И если Уставом "УПЦ КП" предусмотрено, что её руководитель имеет право созывать заседания высшего органа управления (съезда, собора), то Филька действует в полном соответствии с законом Украины и её Гражданским Кодексом. Он же не собор другой турецкой секты "ПЦУ" созывает, а собор организации УПЦ КП, руководителем которой он официально согласно реестра Минюста и является.
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Grich Lara
Grich Lara
Філарет,як був «совєтським» попом,так і залишився,на превеликий жаль,як то кажуть, пройшов Крим і Рим,а спалився на мідних трубах
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Макарский Александр
Макарский Александр
Томос превращается,превращается томос... в Анус
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