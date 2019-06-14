Скандальный собор Филарета: в ПЦУ предупредили о радикальных мерах

Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать поместный Собор, проведение которого он запланировал на 20 июня.
Это будет означать церковное разделение, говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ).
"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - отмечается в заявлении.
В ПЦУ напомнили, что УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратило свою деятельность, присоединившись к единой поместной православной церкви.
Почетный патриарх Филарет
cerkva.info
"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви", - уточнили в ПЦУ.
Также священники отметили, что Филарет сам созвал Объединительный собор в декабре 2018 года и голосовал за его решение.
"Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения собора, объявление их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение – не могут отменить или приостановить действие этих решений", – говорится в заявлении.
От имени митрополита Киевского и всея Украины Епифания ПЦУ призвала всех иерархов, духовенство и верующих, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство церкви.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
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