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21 декабря • обновлено в 01:38
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Скандал с российским издательством: разгневанные украинцы призвали к бойкоту посредника

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Компания Yakaboo, которую ранее активисты обвинили в сотрудничестве с российским издательством "Альпина Паблишер", ответила, что действует в рамках законов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист, ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. Он заявил, что вместе с "активными гражданами Украины" в дальнейшем приложит максимум усилий, чтобы сделать невозможным "развитие этого бизнеса".

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"Одна из главных проблем украинского книжного рынка с позиции потребителя – отсутствие широкого ассортимента узкоспециализированной и профессиональной литературы. Решая эту проблему, ООО "Якаб-Трейд", вместе с другими книготорговыми организациями, является официальным продавцом книг издательства "Альпина Паблишер Украины" и действует исключительно в рамках украинского законодательства", – сказано в заявлении представителей торговой площадки, которая ответила на обвинения в работе с издательством из России.

Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что, по его мнению, "станет платформой для поднятия их бизнеса в Украине".

"Вы принимаете непосредственное и основное участие в развитии бизнеса российского издательства "Альпина" на территории Украины, делаете это по закону и гордитесь этим. Мы, активные граждане Украины, приложим максимум усилий, чтобы сделать невозможным развитие этого бизнеса", – отметил он.

Также активист призвал всех украинцев:

  1. Бойкотировать сайт Yakaboo - #бойкотYakaboo;

  2. Приложить максимум усилий для снижения рейтинга Yakaboo в Google;

  3. Не покупать книги российских издательств;

  4. Привлечь все возможные знакомства, ресурсы и любое воздействие для привлечения блогеров и СМИ для освещения этой проблемы;

При этом активист выдвинул ультиматум Yakaboo и потребовал выполнить его условия:

"На самом деле нас может устроить только один ответ: "Yakaboo больше не сотрудничает с российскими издательствами, их "дочками" и аффилированными лицами и не собирается делать этого в будущем". Побудит наша активность их это сказать – не знаю, но останавливаться не собираюсь", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко призвал разделить Украину. Скандальное заявление он сделал во время визита во временно оккупированный РФ Донецк.

А писатель-террорист Прилепин жаловался на то, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Валерий Ананьев
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А русский газ покупать и качать - ничего? Не очень злит украинцев?
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