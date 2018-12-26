Скандал на Драгобрате: появились подробности кровавого ЧП с туристкой

Туристку, которую на украинском горнолыжном курорте Драгобрат переехали ратраком, перевели из реанимации в травматологию. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом нижней челюсти и ушиб грудной клетки. Состояние стабилизировалось, проблем не было", — сообщила ТСН дежурный врач Раховской больницы Елена Колачук.

Хозяин базы утверждает, что девушка вопреки всем правилам безопасности ехала на сноуборде не по трассе, а по дороге, причем за ратраком, поэтому можно считать, что это она влетела в него, а не наоборот.

Свидетель же ЧП говорит, что ратрак неожиданно тронулся и наехал на девушку, когда та присела, чтобы снять сноуборд.

"Она подъехала снимать борд, за десять метров перед траком. Он не посмотрел назад и наехал на нее – там все тело сплошная травма. Она была в крови, лицо разбито, она кричала, что ей больно, она просила его остановиться, но он не слышал", — сообщили друзья девушки.

Владелец ратрака Игорь Борисяк отметил, что в тот вечер сам чистил дорогу за рулем спецтехники и видел, как его обогнал сноубордист – несмотря на то, что кататься по дороге запрещено.

"Когда включил заднюю передачу, слева от себя увидел парня. Начал на него ругаться, кричать, что он делает, такая здоровая техника. Увидел, что под фрезой кто-то находится", — заявил он.

"Я застал ее в такой позе – лицо окровавленное, здесь борд. Если я сдаю назад, автоматически я ей калечу ноги. А у нее никаких больше повреждений", — добавил Борисяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на место ЧП сразу же приехала полиция. При этом туристы выразили уверенность, что дело попытаются спустить на тормозах.