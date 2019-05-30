Скандал из-за погибшего школьника в Киеве: появилась версия еще одной мамы

К скандалу с запретом администрацией спецшколы "Эллада" в Киеве вешать фото мальчика, покончившего с собой, никоим образом не причастна его классная руководительница.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL анонимно рассказала одна из мам учеников класса, где произошел инцидент.

"Мне очень жаль нашу классную учительницу, она реально очень хорошая. Ее совершенно точно нельзя обвинить в невнимательности или черствости", – уверяет женщина.

Что касается погибшего парня, то, он, по ее словам, был "дворовым" ребенком, который ни с кем не дружил и не общался в классе. Кроме того мальчик якобы постоянно прогуливал уроки, курил в туалете, на уроках вел себя неадекватно. Особенно все это стало проявляться в последний год.

"Говорят, что он употреблял какие-то психотропные вещества. Мама на родительских собраниях неоднократно жаловалась, что постоянно его вылавливает по дворам и ничего не может с ним поделать. О том, что он совершенно не учился, это еще я мягко скажу. Оценки ему ставили закрыв глаза, просто, чтобы он держался школы. Поэтому обвинять школу в том, что они недосмотрели, это просто абсурд", – говорит мама одного из детей, которые учились с погибшим подростком.

Погибший Сергей Петрук Facebook Леси Москаленко

Кроме того, женщина усомнилась в том, что в школе действительно могли запретить ставить фото мальчика, чтобы почтить его память. Более того, по ее словам, родители детей, которые учатся в классе, где произошла трагедия, даже нанимали за свои деньги психолога, который тщательно прорабатывал ситуацию.

"И тогда еще речь шла и о фото, и о различных вариантах поминовения мальчика. Тогда у нашей учительницы был стресс, из которого она долго не могла выйти. Я сейчас не могу к ней дозвониться, чтобы даже уточнить, что там случилось. Но это просто чушь какая-то", – возмутилась мать одного из школьников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года в специализированной школе "Эллада" №94 ученик восьмого класса восемь раз ударил учительницу ножницами. Причиной агрессии будто бы стала неудовлетворительная оценка, которую поставила преподаватель.

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