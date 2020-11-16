'Ситуация неконтролируемая': в Минздраве поддержали введение локдауна в Украине при двух условиях

Cитуация с распространением коронавируса в Украине вышла из-под контроля, но локдаун в Украине возможен при двух условиях.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделала соучредитель благотворительного фонда "СВОИ", председатель общественного совета при МОЗ Оксана Сухорукова. "Эта ситуация уже не разрулится, она неконтролируемая. Сейчас можно просто растянуть эту вспышку во времени и не до такой степени нагружать больницы. Для этого нужен локдаун", – уточнила она.

"Локдаун нужен только при двух условиях: если кислород будет проведен в больницы и если будет поддержка бизнеса", – сказала волонтер.

В этом контексте она напомнила о том, что постановление Кабинета министров №1099 о выделении средств на обеспечение кислородом больниц в регионах было принято правительством 11 ноября.

Вместе с тем Сухорукова отметила, что невозможно спрогнозировать, как быстро эти средства могут быть освоены и как быстро проблему с кислородом в больницах удастся решить. "Это вопрос наличия кислорода, подходов, как проблему будут решать больницы", – сказала она.

Медик также назвала минимальный срок введения локдауна в Украине. "Этот срок должен быть достаточен для обеспечения коек для разорвания цепей заражения. Не менее 3 недель".

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил, что локдаун, введенный в Украине на 2-3 недели, позволил бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, но есть опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные мероприятия.