ЧП с украинцами в Египте: стало известно о судьбе туристов

Украинские туристы, которые раньше не могли вылететь из Египта, уже возвращаются домой.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД Украины", - написал дипломат.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30. April 2018

Как сообщал "Обозреватель", проблемы у туристов начались еще 27 апреля, когда по техническим причинам был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air, который должен был доставить украинских туристов из Египта во Львов.

Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land. 28 апреля больше 200 туристов застряли в аэропорту в Египте.

Людей обещали вернуть домой 29 апреля, но из-за нехватки самолетов - это оказалось невозможным.

Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха Facebook "Varta 1 Львов"

Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха Facebook "Varta 1 Львов"

В ситуацию даже вмешался президент Украины Петр Порошенко, который поручил Министерству иностранных дел и Министерству транспорта и связи сделать все необходимое для того, чтобы украинцы прилетели домой.