В Украине из-за коронавируса на границах произошел коллапс: тысячи человек не могут попасть домой

На западных границах Украины небывалый ажиотаж. Сотни соотечественников стоят на пунктах пропуска в Польше из-за карантина.

Ситуация критическая, украинцы заблокированы и не могут вернуться на родину. Что происходит и почему они попали в ловушку – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Украина и страны-соседи уже ввели запрет на пересечение границ. Из-за таких нововведений тысячи украинцев стали заложниками ситуации.

Пик пробок, в частности на польской границе, попал на воскресенье, 15 марта. Тысячи людей часами не могли перейти пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и другие. OBOZREVATEL пообщался сразу с несколькими украинцами.

Сейчас ситуация стабилизировалась, но попасть домой не могут сотни украинцев. Эту информацию подтверждают в Госпогранслужбе.

Не лучше дела и в других странах. В Египте остались десятки тысяч украинцев, тысячи не могут вернуться из Европы домой.

На границе с Польшей был хаос

На прошедших выходных на границе был хаос. Тысячи людей стояли с польской стороны на пунктах пропуска.

В ночь на 15 марта Польша закрыла границу с Украиной. Такие меры введены правительством из-за пандемии COVID-19. По последним данным, в стране уже 125 зараженных недугом, три человека погибли.

Такие превентивные меры правительства застали врасплох десятки тысяч украинцев, преимущественно заробитчан в Польше. К примеру, в пробке на пункте "Краковец" оказалось около 5 тысяч наших соотечественников. Украинка Ольга Веркалец, которая также находилась на границе, рассказала OBOZREVATEL, что движение было парализовано с ночи 15 марта, а очередь автобусов в Украину по состоянию на полдень воскресенья составляла 5-6 километров.

Пункт Краковец 15 марта

При этом на границе нет ни магазинов, ни автозаправок. Девушка в пробке насчитала около сотни автобусов и несколько тысяч украинцев с сумками и личными вещами. К вечеру воскресенья ситуация немного улучшилась.

Киевлянин Ярослав Ланецкий рассказал OBOZREVATEL, что смог за 2 часа без особых проблем перейти границу, но видел сотни людей, вынужденных ожидать автотранспорт прямо на дороге. К слову, Ярослав попал в Украину примерно в 16:00 в воскресенье.

Ситуация на польской границе 15 марта

Ситуация на польской границе 15 марта

В ночь на 16 марта на отдельных пунктах пропуска обстановка оставалась проблематичной. К примеру, на "Шегини" сотни людей не могли попасть в Украину, а местные таксисты начали спекуляции.

"Полный провал работы власти обеих стран: Украины и Польши. Помогайте друг другу, вам это вернется. Имейте совесть. Из Варшавы до границы не близко, но перевозчики наши брали по 150-200. Местные от 300 злотых, но местные украинцы переплюнули всех. За пересечение границы в авто 100 долларов с человека", – пишет Александр Андрейчук.

Ситуация в ночь на 16 марта

Те украинцы, которые не выехали заранее к границе, попасть домой уже не смогут. По словам николаевца из Кракова Ивана Знайко, он не смог выехать из страны до того, как авиасообщение закрыли. Он обращался в консульство Украины, а также пытался добиться помощи от приложения Министерства иностранных дел "ДРУГ", однако так ее и не получил.

Вместе с тем, он пояснил OBOZREVATEL, что в Польше за два дня создали два сайта, в которых поляки с разных стран уже могут резервировать для себя полёты домой. Это делается с польской компанией PL LOT, которая отправит свои самолёты куда надо.

В Государственной погранслужбе поясняют, ажиотаж спровоцировали поляки. Несмотря на все проблемы, отечественные пограничники стараются войти в положение людей. Ныне работают три пункта пропуска: "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец".

"Пешего перехода границы сейчас нет. Единственный такой пункт пропуска, который был по состоянию на вчерашний день – "Шегини". После его закрытия люди перешли на "Корчеву-Краковец". На месте их подсаживали в автомобильный транспорт, на украинской стороне, а мы уже с помощью местных властей предоставили автобусы. Мне известно, что таким образом удалось помочь примерно 5 сотням людей", – пояснил OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Тысячи людей не могут вернуться с курортов

Особо острая ситуация сейчас в Египте. Одна из украинок, которая отдыхала в отеле Albatross Palace, рассказывает OBOZREVATEL: их рейс должен был вылететь в Украину еще 14 марта. Его отменили. Администрация отеля хотела взыскать плату за дополнительные дни, но вмешался туропретор – переселил в другой отель.

Меньше всего повезло украинцам в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*. Там нашлись гости с симптомами коронавируса – отель закрыли на карантин. По состоянию на 15 марта за рубежом находятся 14 220 туристов Join UP!

Киевлянка Ния Никель была в Португалии, когда услышала сообщение о закрытии границ с 00:01 ч. 17 марта. Ее рейс в Украину должен был вылететь позже – в 19:40 в тот же день. Ей не хватило одного дня, чтобы попасть домой по уже купленным билетам. Цены на билеты авиакомпании подняли. В результате пришлось доплачивать еще 400 долларов, чтобы все-таки купить билет в Украину.

Проблемы застали и тех соотечественников, которые попытались выехать из Германии. В понедельник, 16 марта, автобус с украинцами из Кельна, следовавший в Киев, застрял на немецко-польской границе.

Отмечается, что в салоне автобуса находится 46 человек. По предварительной информации, все они граждане Украины. Автобус отказались пропустить польские пограничники. По их словам, граница закрыта для иностранцев. У людей начали заканчиваться продукты и медикаменты. Автобус стоит двое суток.

Проблем хватает и в охваченной коронавирусом Италии. Там остались десятки тысяч украинцев, часть из них уже эвакуировали. Но это лишь мизер по сравнения с реальным количеством заробитчан. 15 марта в 16:00 самолет отправился в Венецию, оттуда и забрал граждан Украины – 123 пассажира. Он приземлился в аэропорту "Борисполь" в 22:30 15 марта. К счастью, признаков COVID-19 у украинцев не обнаружили.

В "Борисполь" прибыл спецборт с эвакуированными из Италии украинцами Офис президента

В целом ситуация на границах Украины остается неспокойной, но не критичной. Десятки тысяч украинцев уже вынужденно остаются в соседних государствах. Виноваты тут, безусловно, не только украинские власти, которые упустили отдельные организационные моменты, но и наши соотечественники. По тем или иным причинам они не вернулись раньше, зная, что по всему миру "шагает" опасная болезнь.

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