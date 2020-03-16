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16 марта • обновлено в 14:54
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

В Украине из-за коронавируса на границах произошел коллапс: тысячи человек не могут попасть домой

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На западных границах Украины небывалый ажиотаж. Сотни соотечественников стоят на пунктах пропуска в Польше из-за карантина.

Ситуация критическая, украинцы заблокированы и не могут вернуться на родину. Что происходит и почему они попали в ловушку в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Украина и страны-соседи уже ввели запрет на пересечение границ. Из-за таких нововведений тысячи украинцев стали заложниками ситуации.

  • Пик пробок, в частности на польской границе, попал на воскресенье, 15 марта. Тысячи людей часами не могли перейти пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и другие. OBOZREVATEL пообщался сразу с несколькими украинцами.

  • Сейчас ситуация стабилизировалась, но попасть домой не могут сотни украинцев. Эту информацию подтверждают в Госпогранслужбе.

  • Не лучше дела и в других странах. В Египте остались десятки тысяч украинцев, тысячи не могут вернуться из Европы домой.

На границе с Польшей был хаос

На прошедших выходных на границе был хаос. Тысячи людей стояли с польской стороны на пунктах пропуска.

В ночь на 15 марта Польша закрыла границу с Украиной. Такие меры введены правительством из-за пандемии COVID-19. По последним данным, в стране уже 125 зараженных недугом, три человека погибли.

Такие превентивные меры правительства застали врасплох десятки тысяч украинцев, преимущественно заробитчан в Польше. К примеру, в пробке на пункте "Краковец" оказалось около 5 тысяч наших соотечественников. Украинка Ольга Веркалец, которая также находилась на границе, рассказала OBOZREVATEL, что движение было парализовано с ночи 15 марта, а очередь автобусов в Украину по состоянию на полдень воскресенья составляла 5-6 километров.

Пункт Краковец 15 марта

Пункт Краковец 15 марта

При этом на границе нет ни магазинов, ни автозаправок. Девушка в пробке насчитала около сотни автобусов и несколько тысяч украинцев с сумками и личными вещами. К вечеру воскресенья ситуация немного улучшилась.

Киевлянин Ярослав Ланецкий рассказал OBOZREVATEL, что смог за 2 часа без особых проблем перейти границу, но видел сотни людей, вынужденных ожидать автотранспорт прямо на дороге. К слову, Ярослав попал в Украину примерно в 16:00 в воскресенье.

Ситуация на польской границе 15 марта

Ситуация на польской границе 15 марта

Ситуация на польской границе 15 марта

Ситуация на польской границе 15 марта

В ночь на 16 марта на отдельных пунктах пропуска обстановка оставалась проблематичной. К примеру, на "Шегини" сотни людей не могли попасть в Украину, а местные таксисты начали спекуляции.

"Полный провал работы власти обеих стран: Украины и Польши. Помогайте друг другу, вам это вернется. Имейте совесть. Из Варшавы до границы не близко, но перевозчики наши брали по 150-200. Местные от 300 злотых, но местные украинцы переплюнули всех. За пересечение границы в авто 100 долларов с человека", – пишет Александр Андрейчук.
Ситуация в ночь на 16 марта

Ситуация в ночь на 16 марта

Те украинцы, которые не выехали заранее к границе, попасть домой уже не смогут. По словам николаевца из Кракова Ивана Знайко, он не смог выехать из страны до того, как авиасообщение закрыли. Он обращался в консульство Украины, а также пытался добиться помощи от приложения Министерства иностранных дел "ДРУГ", однако так ее и не получил.

Вместе с тем, он пояснил OBOZREVATEL, что в Польше за два дня создали два сайта, в которых поляки с разных стран уже могут резервировать для себя полёты домой. Это делается с польской компанией PL LOT, которая отправит свои самолёты куда надо.

В Государственной погранслужбе поясняют, ажиотаж спровоцировали поляки. Несмотря на все проблемы, отечественные пограничники стараются войти в положение людей. Ныне работают три пункта пропуска: "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец".

"Пешего перехода границы сейчас нет. Единственный такой пункт пропуска, который был по состоянию на вчерашний день – "Шегини". После его закрытия люди перешли на "Корчеву-Краковец". На месте их подсаживали в автомобильный транспорт, на украинской стороне, а мы уже с помощью местных властей предоставили автобусы. Мне известно, что таким образом удалось помочь примерно 5 сотням людей", – пояснил OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Тысячи людей не могут вернуться с курортов

Особо острая ситуация сейчас в Египте. Одна из украинок, которая отдыхала в отеле Albatross Palace, рассказывает OBOZREVATEL: их рейс должен был вылететь в Украину еще 14 марта. Его отменили. Администрация отеля хотела взыскать плату за дополнительные дни, но вмешался туропретор – переселил в другой отель.

Меньше всего повезло украинцам в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*. Там нашлись гости с симптомами коронавируса – отель закрыли на карантин. По состоянию на 15 марта за рубежом находятся 14 220 туристов Join UP!

Киевлянка Ния Никель была в Португалии, когда услышала сообщение о закрытии границ с 00:01 ч. 17 марта. Ее рейс в Украину должен был вылететь позже – в 19:40 в тот же день. Ей не хватило одного дня, чтобы попасть домой по уже купленным билетам. Цены на билеты авиакомпании подняли. В результате пришлось доплачивать еще 400 долларов, чтобы все-таки купить билет в Украину.

Проблемы застали и тех соотечественников, которые попытались выехать из Германии. В понедельник, 16 марта, автобус с украинцами из Кельна, следовавший в Киев, застрял на немецко-польской границе.

Отмечается, что в салоне автобуса находится 46 человек. По предварительной информации, все они граждане Украины. Автобус отказались пропустить польские пограничники. По их словам, граница закрыта для иностранцев. У людей начали заканчиваться продукты и медикаменты. Автобус стоит двое суток.

Проблем хватает и в охваченной коронавирусом Италии. Там остались десятки тысяч украинцев, часть из них уже эвакуировали. Но это лишь мизер по сравнения с реальным количеством заробитчан. 15 марта в 16:00 самолет отправился в Венецию, оттуда и забрал граждан Украины – 123 пассажира. Он приземлился в аэропорту "Борисполь" в 22:30 15 марта. К счастью, признаков COVID-19 у украинцев не обнаружили.

В "Борисполь" прибыл спецборт с эвакуированными из Италии украинцами

В "Борисполь" прибыл спецборт с эвакуированными из Италии украинцами

Офис президента

В целом ситуация на границах Украины остается неспокойной, но не критичной. Десятки тысяч украинцев уже вынужденно остаются в соседних государствах. Виноваты тут, безусловно, не только украинские власти, которые упустили отдельные организационные моменты, но и наши соотечественники. По тем или иным причинам они не вернулись раньше, зная, что по всему миру "шагает" опасная болезнь.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
вирус
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
антинародный режим Идиократии.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Ну и кто всрався ,поляки или как всегда?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а кто им виноват???они могли спокойно уехать ещё неделю назад но им было пофиг они косили золотые ну так кто им теперь виноват?а туристы так это вообще их личные проблемы кто им виноват что они поехали отдыхать когда разгар эпидемии???они прекрасно знали какие могут быть последствия и ехали на свой страх и ризк)
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