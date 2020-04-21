Репост сделайте, это важно! Народ, ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь.

Нужны тушёнка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда( см список) в больших кол-вах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. За неделю мы отправили в зону два груза, но этого мало, пожары продолжаются и много потребностей.

По вопросам пишите в личку. Контакты есть, в зоне пожаров работают очень надежные и достойные люди. Если хотите помочь, моя карта 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 5218 5722 2178 3579 приват, Юсупова

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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