Главная Новости
21 апреля • обновлено в 19:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

810

Репост сделайте, это важно! Народ, ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь.

Нужны тушёнка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда( см список) в больших кол-вах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. За неделю мы отправили в зону два груза, но этого мало, пожары продолжаются и много потребностей.

По вопросам пишите в личку. Контакты есть, в зоне пожаров работают очень надежные и достойные люди. Если хотите помочь, моя карта 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 5218 5722 2178 3579 приват, Юсупова

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен

Facebook Натальи Юсуповой

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Если бы президентом был Президент Порошенко такого бардака не допустили !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги