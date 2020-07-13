В последние десятилетия украинская система образования перманентно подвергается существенным изменениям, к сожалению, в большинстве своём скорее негативным, чем позитивным. Метаморфозы претерпевают все уровни – от младшей до высшей школы. Внедрение европейских образовательных ценностей в национальную практику вводится наспех, без системного изучения всех аспектов. Положение усугубляет постоянная смена руководства сферы образования, что не лучшим образом сказывается на реализации государственной политики развития данного направления.

Последний наглядный пример – назначение нового и. о. министра образования и науки Украины профессора Сергея Николаевича Шкарлета, вызвавшее шквал обсуждений. Причем, замечу, в сети Интернет на разных сайтах распространяется, с несущественными стилистическими правками, одна и та же информация. Приводимые в ней факты и мнения, как минимум, требующие уточнения и проверки, безоговорочно подаются как достоверные. При этом политические взгляды возглавившего министерство науки и образования руководителя возведены практически в ранг компромата, при отсутствии подтвержденной политической недобросовестности или противоправных действий.

Конечно, ни о каких принципах законности, соблюдении этических норм, профессиональных интересах речь не идет. Такая информационная атака вызывает много вопросов и подозрений.

Уверен, не критикуют лишь тех, кто ничего не делает. Есть факты, которые говорят сами за себя: это стабильный рост рейтинга Черниговского национального технологического университета, ректором которого на протяжении 10 лет являлся С.Н. Шкарлет, на национальном и международном уровне; это участие коллектива в международных образовательных и научных программах; это популярность учебного заведения среди абитуриентов; обновление его материально-технической базы. В то время, как многие высшие заведения сегодня находятся на грани выживания, этот вуз продолжает свое стабильное развитие.

Чего же так опасаются все его оппоненты? Их цель – под красивыми лозунгами защиты системы образования не допустить к управлению профессионала, имеющего знания, многолетний опыт и навыки эффективного руководства вузом. Почему ранее их не смущало, что образовательная сфера находилась в руках специалистов, главным "достижением" которых был сам факт наличия диплома?...

Следуя логике критиканов, факт научных степеней, ученых званий, да что там – высшего образования, в последние годы не является критерием для отбора и назначения кадров. На этом фоне степень доктора наук, звание профессора заметно выделяет их обладателя среди своего окружения.

Приходится признать, профессиональный уровень из нормы превратился в недостаток! И это порочное явление не лучшим образом сказывается на отечественном высшим образовании, находящимся в состоянии постоянного эксперимента и ежегодного усложнения условий поступления в вузы. Под лозунгом внедрения европейских ценностей в сферу высшего образования происходит его последовательное уничтожение. Может, целью этих воинствующих оппонентов является посадить в определенные кресла нужных "соросят", которые бьют сегодня кадровые рекорды???

На этапе реформирования и изменений пребывает сегодня не только высшее, но и школьное образование. Для вчерашних школьников из года в год ужесточаются условия вступительной компании. Абитуриентам, вынужденным завершать учебный год дистанционно в условиях карантина, выпало чудовищное бремя внешнего независимого тестирования.

Вопиющие нарушения были допущены в этом году во время сдачи ВНО при поступлении на магистратуру. Задания по нормам права пестрят ошибками и явно противоречат действующему законодательству. В качестве такого примера – одна из задач, в которой в удовлетворении иска отказано на основании "постановления окружного административного суда". Напомню: в соответствии со ст. 241 КАС Украины, судебное рассмотрение в суде первой инстанции заканчивается принятием решения суда (ч.3). Очевидно, что взявшиеся за подготовку тестов составители не разбираются в вопросах права.

Проявленный непрофессионализм и халатность при составлении тестовых заданий считаю недопустимым. Это свидетельствует о беспомощности реформ в сфере образования, бессистемности принимаемых мер. Проверка знаний превратилась в испытание на прочность здоровья и психоэмоциональной выдержки. Недопустимо, когда молодые люди в состоянии умственного и эмоционального напряжения сдают два экзамена подрядна протяжении трех часов в жару, без возможности перерыва, в масках, в непроветриваемой аудитории. Такие экзамены больше похожи на пытку.

Международные стандарты образования во время их внедрения в национальную практику претерпевают существенные трансформации. При этом, (каков парадокс!) иностранные студенты, избавленные от сдачи ВНО, у нас находятся в более привилегированном положении, чем наши юноши и девушки. Некачественная организация и проведение ВНО – одна из причин того, что тысячи выпускников украинских школ и студентов уезжают учиться за границу, предпочитая получать знания не в отечественных, а иностранных вузах.

В последнее время стало практически "нормой" разделять абитуриентов, соискателей образования, по "уровню качества", что недопустимо ни в одной цивилизованной стране. И такие высказывания звучат из уст представителей власти! Это ли не свидетельство упадка и неспособности брать на себя ответственность за решение важных вопросов?! Считаю необоснованным сдачу ВНО студентами заочного отделения, наравне со студентами стационаров. И в этом вопросе наши мнения с и. о. министра С.Н. Шкарлетом совпадают.

Следует помнить, что контрактная форма обучения – это образовательная услуга, внутренняя инвестиция, которую студенты готовы вкладывать в свое будущее. Выпускники школ приезжают за качественными знаниями из разных регионов страны и, естественно, что на протяжении пяти лет обучения, они вкладывают денежные средства в жилье, транспорт, а также различные покупки, таким образом активно участвуя в наполнении местного бюджета. Государство в первую очередь должно быть заинтересовано в том, чтобы эти все эти траты студенты контрактной формы обучения производили на территории нашей страны, а не искали более продуманных условий организации процесса образования за границей. Таким образом мы можем оставлять внутри страны миллиарды гривен, которые не утекут за рубеж вместе с нашей молодежью. Потому для студентов, которые оплачивают свой контракт, должны быть созданы определенные условия. А для тех, кто обучается на бюджете и получает стипендии, государство может устанавливать другие правила.

У нас нет права на ошибку, если речь идет о будущем наших студентов. А некачественное ВНО является проявлением безответственности и непрофессионализма, пренебрежения к абитуриентам. Реализация права на образование, обеспеченного нам, напомню, Конституцией, должно происходить в условиях, не унижающих достоинства наших студентов и не представляющих опасности их здоровью.

Высшая школа, обеспечивающая профессиональными кадрами государство, сейчас требует поддержки и развития. Никто не умаляет роль школьного и профессионально-технического образования, но это база для высшего образования. И смещение акцентов реформирования одного уровня образования за счет других считаю недопустимым. Мы не теряем школьников, мы теряем выпускников школ – будущее нашей страны, которые не видят перспектив в условиях неопределенности и бесконечной чехарды норм вступительной компании и обучения в вузах.

Поэтому назначение опытного профессионала и специалиста, прошедшего свое становление в системе высшего образования, не должно вызывать неприятие и необоснованную критическую реакцию. Поддержка Сергея Николаевича Шкарлета ректорами высших учебных заведений является маркером доверия и высокой репутации сферы образования. Это наш кредит доверия и искренняя надежда на улучшение положение дел в сфере образования и науки в Украине.

Система образования Украины давно нуждается в профессиональном управлении. Искренне хочется верить, что новое назначение Сергея Николаевича Шкарлета на должность и. о. министра образования и науки Украины положит начало новому этапу стабильного, комплексного развития образования на всех уровнях.

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