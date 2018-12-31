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Синоптики указали на погодные сюрпризы в первые дни января

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С началом новой недели – 31 декабря, а также в новом – 2019 году, украинцев ожидает теплая зима, которая принесет снег с дождем.

В понедельник, 31 декабря снег будет идти везде, кроме Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей. Столбик термометра днем останется на уровне воскресных показателей, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики указали на погодные сюрпризы в первые дни января

Во вторник, 1 января 2019 года снег ожидается только в западных и северных областях. Температура воздуха днем на западе составит от -1 до +1 градуса, на севере от -6 до -1 градуса, в центральных областях от -5 до -3, в восточных – от -7 до -4, и на юге от -1 до +4 градусов.

Синоптики указали на погодные сюрпризы в первые дни января

В среду, 2 января в Украину приходит очередное небольшое потепление – на западе днем от +1 до +3 градусов, в северных областях от -2 до +1, в центральных от -3 до +1, в восточных областях от -3 до -1 градуса, и на юге от -1 до +4 градусов. По всей стране снег с дождем.

Синоптики указали на погодные сюрпризы в первые дни января
Новости
Снег с дождем: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

Народный прогноз погоды

31 декабря – в последний день месяца почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

1 января – в этот день почитается память святого Бонифатия. Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.

2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. В древности заметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом.

Погода будет снежной

Погода будет снежной

Relax.by

Погода на курортах за рубежом

  • Турция. Погода в туристическом регионе Анталии в январе неустойчива. В январе ясные солнечные дни в Анталии часто сменяются дождевыми.

  • Египет. Погоду в курортных городах в январе можно смело назвать самой холодной за год. Именно в этот период солнце слабое согревает море.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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