Синоптики рассказали, какой будет погода в июле: дожди будут меняться жарой

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле: дожди будут меняться с жарой

Погода в Украине в июле будет переменчивой: дождливые периоды будет резко сменять жара.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. При этом, средняя температура во втором месяце лета буде на несколько градусов выше, чем в прошлые годы.

"Средняя месячная температура предполагается +20..+25 градусов (в горах +16..+17 градусов), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", – прогнозируют синоптики.

В то же время отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм.

По данным наблюдений Гидрометцентра, июль является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

"Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +31..+39,7 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами +40..+41 градус, в горных районах +24..+30 градусов, абсолютный минимум – +2..+11 градусов, в Карпатах 0..+1 градус", – рассказали синоптики.

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