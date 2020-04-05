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5 апреля • обновлено в 06:58
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Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

1.2т
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В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.

Осадков, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в стране не ожидается. Ночью в некоторых областях ударит мороз до -3°.

Так, холоднее всего будет в восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем +9...+12°, а ночью опустится до 0...-1°.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

Укринформ

На западе Украины средняя температура будет в пределах +10...+13° днем, а ночью -1...+1°. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +17°.

В южных областях ночью похолодает до +2...+5°, а днем ожидается +12...+15°.

Погода в Украине 5 апреля

Погода в Украине 5 апреля

На севере страны похолодает до 0...-2° ночью, а днем ожидается +10...+12°. В центре Украины ночью столбик термометра покажет 0...-1°, а днем +11...+13°.

В Киеве 5 апреля днем будет +10...+12°, а ночью -1...+1°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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