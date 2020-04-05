Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

В воскресенье, 5 апреля, на всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода.
Осадков, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в стране не ожидается. Ночью в некоторых областях ударит мороз до -3°.
Так, холоднее всего будет в восточных регионах страны. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях температура днем будет в среднем +9...+12°, а ночью опустится до 0...-1°.
Прогноз погоды в Украине
Укринформ
На западе Украины средняя температура будет в пределах +10...+13° днем, а ночью -1...+1°. При этом в Закарпатской области будет теплее всего: днем столбики термометра поднимутся до +17°.
В южных областях ночью похолодает до +2...+5°, а днем ожидается +12...+15°.
Погода в Украине 5 апреля
На севере страны похолодает до 0...-2° ночью, а днем ожидается +10...+12°. В центре Украины ночью столбик термометра покажет 0...-1°, а днем +11...+13°.
В Киеве 5 апреля днем будет +10...+12°, а ночью -1...+1°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.
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