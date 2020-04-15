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15 апреля • обновлено в 14:36
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Синоптики пообещали возвращение тепла в Украину: прогноз погоды на завтра

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В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, в некоторых регионах все еще периодически будут идти дожди, но в целом в стране потеплеет.

В то же время на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в этот день ожидается снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

  • Осадки накроют только северные и восточные регионы страны.

  • Тепло ожидается на западе, части юга и в центральных областях.

  • Ночью все еще будут наблюдаться заморозки.

  • В некоторых регионах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики обещают возвращение потепления в Украину

Синоптики обещают возвращение потепления в Украину

По данным синоптиков, 16 апреля ночью в северных областях, днем на востоке и северо-востоке страны пройдет небольшой дождь.

А вот на западе, части юга и в центре будет наблюдаться ясная погода. Солнце прогреет воздух до +10... +16 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны даже порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украины 16 апреля

Погода в Украины 16 апреля

meteo.gov.ua

Температура ночью в восточных областях ожидается +1... +6, на поверхности почвы будут заморозки до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 ... +15.

В столичном регионе ночью 16 апреля пройдет небольшой дождь, в остальное время без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1... +6, возможны заморозки, а днем будет до +15 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым зсувам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр синоптик погода
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