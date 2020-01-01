Синоптики дали точный прогноз погоды в Украине до конца новогодней недели

До конца праздничной недели Украину настигнет похолодание с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 2 января, по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет снег.

Температура воздуха на западе от -1 до +3 градусов, на юге – -4...+3, в северных областях – -4...+2, а на востоке – от -5 до 0.

На выходных ожидается мокрый снег с дождем Украинская правда

Погода на 2 января Укргидрометцентр

В пятницу, 3 января, в восточных регионах ожидается облачность без осадков, на остальной территории страны – облачно с прояснениями.

Температура воздуха в западных областях – -3...-9 ночью и +3...+6 днем, на севере – -1...-4 ночью и +1...+4 днем. Восточные регионы – -1...-5 градусов ночью, а на юге ожидается от -4 градусов ночью до +4 днем.

Погода на 3 января Укргидрометцентр

На выходных по всей территории страны ожидается похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха опустится до -1...-9 градусов на западе страны, на востоке будет теплее – от -2...-5 ночью до +1...+4 днем.

Погода на 4 января Укргидрометцентр

Погода на 5 января Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик заявил, что настоящих снежных зим в Украине уже не будет. По его словам, климат в последнее время изменился безвозвратно.

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